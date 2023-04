MONDOLFO – Tutto pronto per la grande manifestazione podistica “Omphalos Half Marathon”, giunta alla sua quinta edizione, che vedrà anche quest’anno centinaia di appassionati e altrettante famiglie correre e camminare insieme per sensibilizzare la cittadinanza al tema dell’autismo.

Domenica 2 aprile dalle ore 10, con partenza da piazza Borroni a Mondolfo, si svolgeranno in contemporanea una gara podistica competitiva omologata FIDAL sulla distanza della mezza maratona (km 21,097), una gara competitiva di 10 km battezzata “Avis Ten”, una corsa amatoriale sempre di 10km e una camminata naturalistica per tutti. I proventi raccolti saranno devoluti all’Associazione OMPHALOS AUTISMO & FAMIGLIE OdV, che è supportata nell’organizzazione dell’evento dall’AVIS Comunale di Mondolfo. Per onorare la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, per tutta la giornata del 2 aprile il palazzo comunale di Mondolfo verrà illuminato di blu.

«Abbiamo scelto questo modo per celebrare la nostra giornata – spiega la presidente di Omphalos Maria Mencoboni – Quest’anno oltre ad alcuni dei genitori dell’Associazione avremo a gareggiare anche due dei nostri ragazzi; gli altri giovani dell’associazione saranno impegnati nel ristoro allestito al traguardo, i nostri bambini avranno uno spazio tutto per loro. Siamo convinti che queste siano occasioni importanti per contribuire a realizzare l’autentica inclusione».



«È un onore per il nostro territorio ospitare questa importante manifestazione e ci tengo a ringraziare l’associazione Omphalos per aver scelto ancora una volta il Comune di Mondolfo e tutte le associazioni e i volontari che saranno coinvolti nella giornata di domenica – ha dichiarato il primo cittadino Nicola Barbieri – Anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, illumineremo di blu il Palazzo comunale. Una ‘luce speciale’ in segno di attenzione verso le persone affette da autismo e le loro famiglie».