Mondolfo, si è acceso il Natale: inaugurate le luminarie -VIDEO e FOTO

MONDOLFO – Al via il Natale di Mondolfo e Marotta. Nella giornata del 6 dicembre sono state inaugurate le luminarie natalizie tra cui lo splendido albero che fa capolino nel cuore del comune. La cerimonia, avvenuta in diretta streaming, è stata seguita da tantissimi cittadini. (A questo link il video dell’inaugurazione)

L’inaugurazione delle luminarie di Natale

Un addobbo eccezionale, reso possibile grazie al lavoro delle Pro Loco di Mondolfo e Marotta e di Pro Arte Mondolfo con decine di volontari che si sono adoperati per accendere le vie dei centri abitati in quello che è senza dubbio il periodo più magico e suggestivo dell’anno. Oltre alle tradizionali luci ed il maestoso albero decorato con 2.800 formelle ad uncinetto, quest’anno, per la prima volta il palazzo comunale con la torre civica è stato interamente contornato con centinaia di luci.

L’albero di Natale 2020

Il tradizionale rito è stato accompagnato dalle parole del Sindaco Nicola Barbieri: «L’accensione delle luminarie di Natale quest’anno assume un significato del tutto particolare, rappresenta un segno di speranza, un auspicio di rinascita, dopo un anno difficile a causa dell’emergenza sanitaria». Il primo cittadino ha colto l’occasione anche per ringraziare gli sforzi profusi dalla comunità e dalle associazioni che hanno contribuito assieme al Comune alla realizzazione delle luminarie: «Un ringraziamento doveroso, a nome di tutta la comunità ai tanti volontari che in queste settimane hanno dedicato il loro tempo per rendere più bella e accogliente la nostra Città».

Nella giornata del 5 dicembre si è acceso anche il Natale della comunità di Fossombrone. Al riguardo è intervenuto il primo cittadino Gabriele Bonci: «Ci auguriamo che la meraviglia del grande albero natalizio possa infondere speranza ed un po’ di gioia in questo periodo così particolare. Si ringraziano la ProLoco Forum Sempronii, l’Associazione Commercianti e quella dei Ristoratori, che, in virtù di un protocollo sottoscritto ormai 3 anni fa, collaborano con l’Amministrazione Comunale nell’intento di regalare alla città il Natale più bello e suggestivo possibile».

Le luci di Natale a Fossombrone

Il primo cittadino ha voluto anche mandare un messaggio per incentivare il commercio locale così duramente colpito dall’emergenza pandemica: «Ne approfittiamo per invitare tutti a fare shopping nei negozi della nostra città, avendo l’opportunità di godere di un centro commerciale all’aperto, nel rispetto delle regole anti covid, evitando i rischi dei luoghi chiusi, immersi nella magica atmosfera natalizia creata dalle tante lanterne e dalle migliaia di luci».



L’Amministrazione Comunale ha preparato poi un altro regalo per tutta la città: sono state infatti riaccese anche le luci del Palazzo Ducale, dopo l’intervento di ripristino dei fari: «Che queste accensioni – conclude Bonci – siano di buon auspicio per il futuro, con i migliori auguri da parte del Sindaco e di tutta la Giunta Comunale».