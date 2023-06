Mondolfo, si allontana da casa: 66enne trovato senza vita in un casolare

MONDOLFO – Dramma a Mondolfo dove, nell’arco di una manciata di ore le paure più recondite dei familiari si sono tramutate in realtà. La tragedia è iniziata nella prima serata del 9 giugno quando un pensionato di 66 anni, ex operaio metalmeccanico residente nella frazione di Piano Marina, ha fatto perdere le sue tracce.



L’uomo, che non ea sposato, viveva da solo. I familiari più stretti che, non lo avevano visto tornare a casa ed hanno cercato senza esito di contattarlo telefonicamente senza esito, hanno temuto subito il peggio ed hanno allertato le forze dell’ordine.



A preoccuparli era in particolare lo stato psico-emotivo in cui versava l’uomo nelle ultime settimane. I timori purtroppo si sono rivelati tragicamente fondati: il 66enne è stato rinvenuto senza vita in un casolare situato nella zona di Monteciappellano-Santa Vittoria. Nessun dubbio sulla volontarietà del gesto.