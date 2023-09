Mondolfo sempre più inclusivo: ottiene la bandiera lilla

MONDOLFO – In occasione del “Torneo dell’Amicizia” di hockey in carrozzina elettrica, l’Amministrazione comunale di Mondolfo è stata insignita della prestigiosa Bandiera Lilla. Lo stendardo è stato ufficialmente consegnato al sindaco Nicola Barbieri dal presidente dell’omonima Cooperativa Roberto Bazzano, alla presenza di Amministratori comunali e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marche Luca Savoiardi.



Il progetto della Bandiera Lilla nasce nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni e operatori privati, che con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico.



Quella Lilla va ad aggiungersi alle bandiere che sono state riconosciute negli anni al Comune di Mondolfo: Bandiera Blu, Comuni Ciclabili, Borghi più Belli d’Italia, Spighe Verdi e Spiaggia per Bambini. Segno di un territorio capace di offrire qualità della vita e accoglienza a cittadini e visitatori.



L’ultimo riconoscimento ottenuto premia l’impegno che, negli anni, l’Amministrazione ha dedicato a questo importante obiettivo di civiltà, redigendo diversi atti, iniziative e progetti significativi.



«Quello della Bandiera Lilla è un riconoscimento che ci rende orgogliosi – hanno sottolineato il Sindaco Barbieri e l’assessore ai Servizi sociali e Volontariato Alice Andreoni – che rappresenta non un punto di arrivo ma di partenza e uno stimolo per l’Amministrazione a continuare nell’opera di abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo il nostro territorio sempre più accessibile e inclusivo».