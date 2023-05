Mondolfo sempre più dog friendly: inaugurata la “dog area piano marina”

MONDOLFO – Mondolfo sempre più dog friendly, Nella giornata di venerdì 26 maggio è stata inaugurata, dall’amministrazione comunale, la nuova “Dog Area” di Piano Marina ubicata in un terreno adiacente la pista ciclopedonale “Mondolfo Airfield”, intersezione con via 25 Aprile.

In occasione del taglio del nastro si è tenuta un’esibizione dei gruppi cinofili da soccorso delle associazioni di Protezione civile Faà Di Bruno di Marotta-Mondolfo e C.B. Club E.Mattei di Fano. Lo “sgambatoio”, finanziato con le risorse derivanti dalla riduzione delle indennità di Sindaco e Assessori a favore di progetti per la Città, si estende su una superficie di circa 800 mq delimitata da rete metallica plastificata alta un metro e 80 centimetri ed è dotato di servizi adeguati come fontanelle d’acqua per far abbeverare i cani, panchine, cestini e alberi per garantire i necessari punti d’ombra.

L’area è divisa in due parti, una più ampia per i cani di taglia grande e l’altra per quelli più piccoli. All’ingresso è stato affitto un decalogo con le buone norme da rispettare per consentire a tutti di usufruirne in modo corretto.

Nei loro interventi, il sindaco Nicola Barbieri e la consigliera con delega ai diritti degli animali Elisa Franceschini, hanno espresso la soddisfazione dell’amministrazione comunale per essere riusciti a dare alla comunità questo nuovo spazio dedicato agli amici a 4 zampe, che potrà diventare anche luogo di incontro e socializzazione per gli amanti degli animali.