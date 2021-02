MONDOLFO – Mondolfo fa sempre più rima con bike friendly. Per il terzo anno consecutivo la città è stata infatti insignita del riconoscimento di Comune Ciclabile, per l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta. Un alloro che conferma e certifica l’impegno dell’amministrazione a sostegno della mobilità ecosostenibile.

La nuova ciclopedonale a Marotta

L’annuncio è stato dato dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta durante la cerimonia online, in cui sono state consegnate le 51 bandiere gialle 2021 della ciclabilità italiana. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Ambiente, ha visto la partecipazione di oltre 140 comuni italiani. Per Mondolfo si tratta di un’importante conferma dovuta ai numerosi interventi nel segno della mobilità sostenibile che l’amministrazione ha realizzato negli anni.

Inaugurato un nuovo tratto di ciclopedonale a Marotta

Proprio per aumentare il grado di ciclabilità del territorio è stato intrapreso un percorso virtuoso verso politiche bike friendly, che ha portato alla realizzazione di numerose infrastrutture ciclopedonali come la ciclovia adriatica, il percorso ciclopedonale Centocroci – San Sebastiano, la pista ciclopedonale Piano Marina – Marotta Centro, il completamento del percorso Via Buozzi – Via Salvemini e il sentiero naturalistico che passando per Via del Buzzo collega Mondolfo a Marotta.

Grande soddisfazione per il sindaco Nicola Barbieri: «L’attenzione alla mobilità alternativa e sostenibile è stata, sin dai primi giorni del nostro mandato, un punto programmatico su cui canalizzare energie e risorse. Dotare il territorio di nuovi percorsi di ciclabilità urbana è un investimento per il futuro nell’ottica green e della qualità della vita».