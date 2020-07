In Piazza del Comune a Mondolfo sarà proiettato il film 'Novecento' mentre, a Marotta, in Piazza dell’Unificazione e lungo Viale Carduccia l’atmosfera sarà riscaldata dalle colonne sonore dei film

MONDOLFO – Il Comune di Mondolfo ha deciso di omaggiare il grande Ennio Morricone, compositore e direttore d’orchestra, scomparso agli inizi del mese, dedicandogli l’edizione 2020 de “La Notte dei Desideri” in programma per venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 21.

La serata sarà l’occasione per ripercorrere la storia di un gigante della musica che con le sue colonne sonore ha fatto la storia del cinema italiano e mondiale. Due i palcoscenici scelti per l’occasione: in Piazza del Comune a Mondolfo dove sarà proiettato il film ‘Novecento‘ il capolavoro del 1976 del regista Bernardo Bertolucci le cui musiche vennero scritte da Morricone; a Marotta, in Piazza dell’Unificazione e lungo Viale Carduccia l’atmosfera sarà riscaldata dalle colonne sonore dei film più celebri firmati dal maestro Morricone.

Verranno inoltre esposte le locandine dei film che hanno avuto la fortuna di essere firmati musicalmente dal maestro italiano. L’atmosfera musicale a tema sarà riproposta anche da tutti gli operatori del settore: ristoranti, bar e strutture attrezzate per formare un immaginario “trend unione” in ricordo del compositore.

«Abbiamo deciso di commemorare il maestro Morricone- ha commentato l’assessore al Turismo, Davide Caporaletti – una figura cruciale del panorama musicale italiano e mondiale che con le sue colonne sonore ci ha fatto sognare ad occhi aperti. La sua musica è stata la chiave di svolta per tantissimi film che hanno poi ottenuto riconoscimenti prestigiosi».

La locandina omaggio a Morricone

Quella di venerdì 31 luglio sarà una serata speciale: dalla proiezione del film “Novecento” in Piazza del Comune a Mondolfo, all’esposizione delle locandine dei Come da indicazione regionale, per questa edizione 2020, il filo conduttore della serata, oltre al Desiderio, sarà anche il Sorriso: un selfie per caricare di energia positiva tutta la costa A tal proposito, l’assessorato al Turismo ha anticipato che verrà allestita a Mondolfo e Marotta il “Punto dei Desideri” dove saranno presenti Photobooth dove scattare i propri selfie dedicati a questa notte magica. Pubblicando le foto sui propri canali social e inserendo l’hashtag #destinazionemondolfomarotta #marchedeidesideri e #destinazionemarche potrete ricevere in regalo la “torcia dei desideri”, alimentata a dinamo, segno distintivo e riferimento alla particolare attenzione che la regione Marche riserva alla sostenibilità ambientale.

Dalle ore 23, tutti i presenti in piazza accenderanno le luci dei propri smartphone e delle torce rivolgendole al cielo per esprimere il proprio desiderio. L’invito è a scattare anche foto delle piazze illuminate, perché ci sarà una divertente gara simbolica tra i comuni (chi ne invierà il maggiore numero verrà proclamato il PhotoWinner). Le 10 foto più emozionanti saranno inoltre pubblicate sui canali social del turismo della Regione Marche.