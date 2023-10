Mondolfo, a novembre via i lavori di difesa della costa

MONDOLFO – Partiranno a novembre i lavori di potenziamento delle scogliere di Marotta, a difesa del litorale più volte danneggiato dalle mareggiate. Un intervento che interesserà nei prossimi mesi la zona centrale del litorale, per un tratto di costa di circa 2 chilometri.

Un milione e 960 mila euro di opere suddivise in due stralci: il primo di 360.000 euro e il secondo di 1.600.000 euro che si concluderanno entrambi entro la prossima primavera.

Soddisfatto il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri: «Un intervento senza precedenti per il nostro territorio, che consentirà di migliorare le scogliere esistenti a difesa della zona centrale del litorale e che avrà ricadute positive sia per il turismo che per la sicurezza dei cittadini e delle attività degli operatori turistici e balneari. Il completamento dei lavori per un importo complessivo di 1 milione e 960 mila euro è previsto entro la primavera 2024. Ci tengo a ringraziare la Regione Marche e il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per l’attenzione rivolta al nostro territorio, attraverso questo importante finanziamento».