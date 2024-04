MONDOLFO – Giovedì 28 marzo, presso la sala consiliare del Comune di Mondolfo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 de “La Spaghettata” e della “Omphalos Half Marathon”, gara podistica di solidarietà per l’autismo.



Entrambe le iniziative sono organizzate grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni del territorio, tra cui Avis Mondolfo Marotta, Associazione Omphalos Autismo e Famiglie, Avis Mondolfo Bikers, Asd Caraffa Sport&Run e il Comitato locale della Croce Rossa.



Alla presenza del Sindaco Nicola Barbieri, dell’Assessore allo Sport e alle Tradizioni Locali Raffaele Tinti e dei rappresentanti delle realtà associative coinvolte si è ricordato che quest’anno ricorre il sessantacinquesimo anniversario della fondazione di Avis Mondolfo Marotta, pilastro di solidarietà e impegno sociale nella comunità.



Sarà riproposto, anche in questa edizione, il format collaudato che unisce la tradizione gastronomica degli spaghetti con “il sugo di tonno e alici alla mondolfese” (riconosciuto come prodotto tipico regionale) e alcune discipline sportive outdoor, al fine di supportare iniziative sociali e di solidarietà.



Il primo appuntamento sportivo è domenica 7 aprile con la “Cicloturistica Valle dei Tufi”, organizzata da Avis Mondolfo Bikers, giunta all’ottava edizione, che si snoderà su due differenti percorsi: uno lungo di 41 Km e uno più breve di 25 km. Il ritrovo per tutti i ciclisti è previsto in Piazza del Comune con partenza alle ore 9. Alle 10 le iniziative proseguiranno con la nona edizione della “Camminata per la Vita” di 6 e 11 Km, organizzata da Avis Mondolfo Marotta, la cui partenza è prevista da Piazza del Comune. Evento, quest’ultimo, sempre molto partecipato che coinvolge numerose famiglie. Seguirà l’apertura degli stand gastronomici de “La Spaghettata”.



Domenica 14 aprile, l’appuntamento sarà, invece, alle ore 9,30 in Piazza Borroni, per la partenza della sesta edizione della gara podistica di solidarietà per l’autismo “Omphalos Half Marathon” . Anche in questo caso sarà possibile scegliere tra tre diversi format: Mezza Maratona Ufficiale Fidal Marche di 21,097 Km, gara competitiva categoria Avis Ten di 10,050 km e corsa/camminata non competitiva di 10,050 km.



Come nelle precedenti edizioni, è prevista la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia che gareggeranno attraversando le bellezze del territorio di Mondolfo Marotta.



In conferenza stampa presente anche l’Associazione ColleMar-athon che ha ricordato un altro importante evento sportivo: la mezza maratona di Domenica 5 Maggio con partenza da Mondolfo e arrivo a Fano. Evento che quest’anno assegnerà il titolo di campione nazionale paralimpico.

Gli Amministratori comunali hanno espresso profonda gratitudine verso i volontari e le associazioni che rendono possibili queste coinvolgenti iniziative: «Il loro instancabile impegno e la loro passione sono il motore di eventi che fondono tradizione, sport e azioni di solidarietà. È grazie a loro che possiamo continuare a celebrare e rinnovare le tradizioni così care alla nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare numerosi a questi eventi, che rappresentano non solo un’occasione di divertimento e aggregazione ma anche un importante momento di sensibilizzazione e sostegno a favore della solidarietà sociale».