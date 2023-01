Mondolfo entra nell’Itinerario della Bellezza. Barbieri: «Opportunità per il nostro territorio»

MONDOLFO – Continua crescere ed arricchirsi il prestigioso elenco dei comuni che fanno parte dell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino. Tra le new entry del progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord di questo 2023 Cartoceto, Isola del Piano, Mombaroccio, Piobbico e Mondolfo per un totale di 21 comuni.



Particolarmente importante l’adesione di Mondolfo Marotta, il territorio delle due vacanze in una e quarto Comune della provincia. Il direttore generale Amerigo Varotti ha incontrato il sindaco Nicola Barbieri: «Siamo contenti di entrare a far parte di questo progetto – spiegano Barbieri e l’assessore al turismo Davide Caporaletti – che mette in rete tanti Comuni della nostra provincia. Con l’Itinerario della Bellezza avremo ulteriore visibilità e promozione, sia a livello nazionale che internazionale, grazie, ad esempio, alle fiere turistiche a cui Confcommercio partecipa. Una importante opportunità per il nostro territorio di continuare a crescere. Dopo il record di presenze turistiche della scorsa estate, ora siamo al lavoro per programmare al meglio assieme agli operatori e alle associazioni la prossima stagione turistica».

Varotti e Barbieri

Molto soddisfatto Varotti: «In poco più di cinque anni siamo passati da 5 a 21 Comuni e questo dimostra inequivocabilmente la validità del progetto e la bontà del lavoro svolto che sta portando risultati importanti. Siamo particolarmente entusiasti dell’ingresso di Mondolfo, territorio che vanta un’offerta turistica variegata e di assoluto valore, dal borgo con il suo patrimonio culturale, al mare. Proprio con Marotta, ora tutte le città costiere della provincia fanno parte dell’Itinerario della Bellezza e questo è motivo di orgoglio. Ci aspetta – prosegue il direttore generale – un anno intenso. Siamo già partiti con la fiera del turismo Fitur a Madrid e a febbraio, il 13, presenteremo alla Bit di Milano la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza, che vede protagonista anche Mondolfo. Il giorno seguente sarà la volta della prima guida del Mototurismo regionale. Saremo poi alla Fiera Free di Monaco di Baviera; alla BMT di Napoli; all’Agritravel di Bergamo, dove faremo il passaggio di consegne tra Bergamo e Pesaro Capitale della Cultura); a Torino per il WTE (Città Unesco); al Ttg di Rimini e alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. Realizzeremo anche le nuova guide dell’Itinerario Archeologico e dell’Itinerario del Silenzio e della Fede, una rinnovata edizione dell’Itinerario delle Rocche e, novità 2023, dei Palazzi di Francesco di Giorgio Martini e l’Itinerario dei Teatri storici. Tante iniziative per continuare ad incidere positivamente sul turismo e l’economia»