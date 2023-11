Mondolfo, avviati i lavori del percorso ciclopedonale Centocroci – San Gervasio

Un investimento considerevole di circa 200.000 euro, comprensivi di progettazione, espropri e lavori, finanziati in parte con i fondi del bilancio comunale e in parte con fondi ottenuti dal Ministero dell’Ambiente

MONDOLFO – Nelle scorse settimane sono partiti i lavori del percorso ciclopedonale tra Centocroci e San Gervasio.

Il tracciato si svilupperà su sede propria e si estenderà per una lunghezza complessiva di circa 500 metri e sarà dotato di impianto di illuminazione.



Un investimento considerevole di circa 200.000 euro, comprensivi di progettazione, espropri e lavori, finanziati in parte con i fondi del bilancio comunale e in parte con fondi ottenuti dal Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del progetto “FA.MO.SE mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”.

«Questo percorso ciclopedonale permetterà ai residenti di Ponte Rio e di Via Beato Angelico di raggiungere il quartiere di Centocroci e tutte le attività ivi presenti” – ha dichiarato l’Assessore ai lavori pubblici e mobilità sostenibile Filomena Tiritiello – “Un’opera che incentiva la mobilità ciclabile e migliora la sicurezza di pedoni e ciclisti che già percorrono questo itinerario e permette di raggiungere un sito importante dal punto di vista culturale e turistico come l’Abbazia di San Gervasio».