Mondolfo, un aiuto concreto per le bollette: ecco come richiedere il bonus idrico

MONDOLFO – Dal comune di Mondolfo e Aset un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. L’amministrazione comunale ha dato il via da questa settimana al bando per ottenere il bonus idrico rivolto ai nuclei famigliari in condizioni di disagio economico. Il fondo, messo a disposizione da Aset, ammonta a circa 23.000 euro.

«Il bonus idrico è una misura concreta di sostegno ai cittadini e alle famiglie del territorio che ne hanno più bisogno – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Andreoni -. Grazie al fondo messo a disposizione da Aset, riusciremo a raggiungere diverse famiglie. Una misura fondamentale, soprattutto in questo periodo di grande incertezza economica».

Per l’accesso al bonus sociale, è possibile presentare domanda fino al 31 dicembre 2022 utilizzando il modulo che può essere scaricato dal sito del comune di Mondolfo (A questo link) e inviandolo all’indirizzo comune.mondolfo@provincia.ps.it.



Destinatari dell’incentivo sono i nuclei familiari residenti nel comune di Mondolfo con Isee pari o inferiore a 6.809,79. euro L’ammontare del contributo varia da 50 a 200 euro in base al numero dei componenti della famiglia.

Coloro che risulteranno beneficiari riceveranno lo sconto direttamente sull’utenza successiva alla chiusura del bando.