Mombaroccio e Vallefoglia, Vitri: «Carenza di posti nelle case di riposo, la Regione che fa?»

PESARO – Case di riposo, i posti sono pochi e le liste d’attesa infinite.

A denunciarlo è Micaela Vitri, consigliera Pd. «Oggi nelle Marche ci sono tra 2.500 e 3.000 anziani in attesa di un posto in una casa di riposo, le rette sono già aumentate in media di 300 euro al mese, ma nell’atto aziendale dell’AST di Pesaro-Urbino appena approvato dalla giunta Acquaroli viene completamente dimenticata la RSA “Bricciotti”. La struttura storica di Mombaroccio oggi è relegata a un ruolo marginale nel nuovo assetto sanitario. Nonostante infatti disponga di una capienza autorizzata di 40 posti letto, al momento ne sono attivi solo 10, e l’Atto Aziendale non prevede un piano concreto per il pieno utilizzo della struttura o un suo rilancio a breve termine. La Regione ha pensato di compensare dando a questo territorio un nuovo Ospedale di comunità, a costo di sprecare l’investimento di pochi anni fa sul campo da calcio, che diventa terreno della struttura da 5 milioni di euro».

Per Vitri «invece di potenziare e valorizzare la RSA esistente, si è scelto di creare una nuova struttura ex novo, con costi elevatissimi, tempi lunghi e incertezze sull’effettiva integrazione con i servizi già presenti. Non è chiaro, ad oggi, come la RSA e il futuro Ospedale di comunità interagiranno, né se esiste un piano unitario di gestione e personale. Intanto gli anziani aspettano e pagano, quando possono permetterselo. E’ grave infatti che dai vertici della Sanità regionale sia mancata anche la volontà politica di convenzionare i posti letto della nuova residenza Civitas a Vallefoglia, dove oggi il costo è totalmente a carico dell’ospite. E’ come se la Regione non capisse le esigenze dei cittadini: inaugura punti salute e progetta nuovi ospedali e Case di Comunità, ma continua a creare scatole vuote senza vedere le esigenze dei cittadini».

«L’Atto Aziendale dell’AST di Pesaro-Urbino parla di razionalizzazione e valorizzazione del territorio, ma nella pratica ignora strutture esistenti e funzionanti come la RSA Bricciotti, la Civitas a Vallefoglia o la struttura di Galantara a Pesaro, che hanno voluto trasformare in Casa di Comunità, preferendo soluzioni nuove ma disancorate dal contesto e dai bisogni reali della popolazione. Per questo chiedo che l’AST e la Regione rivedano le scelte fatte su Mombaroccio mettendo in campo un piano immediato per il riavvio dei 30 posti letto inutilizzati, un progetto di integrazione funzionale con l’Ospedale di Comunità, oltre a maggiori investimenti sul personale e sulla riqualificazione dei servizi esistenti. Il futuro della sanità territoriale non può essere costruito dimenticando ciò che già funziona. La RSA Bricciotti merita rispetto, attenzione e una pianificazione adeguata, non l’oblio burocratico».

Vitri chiude: «E’ urgente intervenire sulla convenzione dei 200 posti alla Civitas di Vallefoglia. La Regione infatti non ha dato risposte nè in termini di spazi nè di costi e il problema delle rette è degenerato negli ultimi anni a causa di rincari di energia e materie prime. La Giunta Acquaroli infatti ha approvato in via definitiva le nuove tariffe delle residenze protette anziani e demenze per circa 5.000 posti in regime di convenzione. Prima ha sbandierato 30 milioni di contributi per gli enti gestori, poi deliberato gli aumenti delle rette. Dal primo luglio sono passate dalla quota base di 33 euro a 40.57 (+21%) e 54,48 (62,6%). Nelle residenze anziani non autosufficienti la tariffa giornaliera può arrivare a 70,42 euro, a 95,34 in quelle per persone con demenza».