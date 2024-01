MOMBAROCCIO – La comunità di Mombaroccio piange la prematura scomparsa di Claudia Paolini, 41enne e madre di due figli, stroncata da un brutto male che aveva scoperto pochi mesi fa.



La donna, mancata nella notte a cavallo tra il 18 e 19 gennaio, era ricoverata nel reparto di Oncologia di Muraglia a Pesaro. Claudia, molto nota in città anche per la sua attività (era titolare insieme alla famiglia della “Bottega del Borgo”, il locale di piazza Barocci in pieno centro storico), era stata anche consigliera comunale.



Il Comune ha proclamato per oggi 20 gennaio il lutto cittadino durante la celebrazione del funerale che si terrà nella mattinata nel santuario del Beato Sante.