FANO – Una bellezza marchigiana in lizza per la corona più ambita, quella di Miss Italia. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, il concorso ha riproposto in presenza la sfida delle prefinali nazionali che hanno portato a Fano ben 197 ragazze, vincitrici dei titoli regionali assegnati nel corso delle 350 selezioni che hanno animato le piazze di tutta Italia.



Per la prima volta il concorso ha preso domicilio nella città di Fano ed è un ritorno nelle Marche dopo ben 17 anni. Miss Italia ha infatti vissuto un periodo d’oro a San Benedetto del Tronto, sede delle prefinali dal 1998 al 2005. Una vetrina purtroppo rovinato dall’ondata di maltempo che ha costretto a svolgere a porte chiuse parte delle selezioni.

Glelany Cavalcante (Fonte foto facebook ufficiale Miss Italia)



Davanti all’arco d’Augusto, accolte dal calore della città di Fano, sono state proclamate le ragazze che parteciperanno alle finali nazionali di Miss Italia. Ufficializzati anche i nomi delle seconde e terze classificate, che accederanno di diritto alle prefinali nazionali e alle prefinali regionali della prossima edizione del Concorso di bellezza.

Giada Preziuso, e Keyzel Ann Reyes,

Prima di raggiungere il palco per la proclamazione, le miss hanno sfilato in corteo per le vie del centro storico di Fano capitanate da Miss Italia 2021, Zeudi di Palma. In testa, le ragazze delle Marche, omaggio simbolico alla Regione che ha accolto le prefinali del Concorso, in un momento particolare segnato dai drammatici fatti di cronaca di questi giorni. La marchigiana che farà parte delle 21 finaliste sarà Glelany Cavalcante, 28 anni, di Civitanova Marche. Sul podio regionale la diciottenne sassoferratese Giada Preziuso, e Keyzel Ann Reyes, 19 anni, di Ancona.

Photo: Dvestudio Italia