Minacce di morte alla Morani, comparsa scritta sul monte Nerone. La parlamentare: «Ho sporto denuncia»

PESARO – Una scritta che lascia poco all’immaginazione. “Alessia Morani Pd, muori”. Spray blu, utilizzato per comporre il messaggio comparso in un piazzale lungo le strade del Monte Nerone in provincia di Pesaro Urbino ed indirizzata alla deputata uscente del Partito Democratico.

L’ex sottosegretario di Macerata Feltria, candidata nelle Marche al terzo posto nel collegio plurinominale alla Camera, sporgerà denuncia. «I carabinieri sono già stati allertati perché il presidente delle sciovie li ha avvisati consegnando loro il materiale fotografico ed ora procederemo con la denuncia – spiega al Morani – Purtroppo però non posso non segnalare il brutto clima che si sta creando per queste elezioni: uno scontro molto forte dal punto di vista politico che fa presa su qualche ‘cretino’ che poi si sfoga in questo modo facendo pesanti minacce di morte che ovviamente si spera non sfocino in episodi più gravi – ha aggiunto alla Dire – Mi auguro che le Forze dell’Ordine possano risalire presto all’autore o agli autori e che questi vengano puniti».

Tanti i messaggi di solidarietà e condanna a partire dall’ex assessore regionale Bora: «Intollerabili e inaccettabili le minacce di morte contro Alessia Morani apparse oggi in un piazzale sul Monte Nerone. Serve una condanna unanime di tutte le forze politiche per questo gesto sconsiderato. Alessia era stata già oggetto di insulti e minacce anche da parte di esponenti di altri partiti. Abbassiamo i toni, sveleniamo il clima per una campagna elettorale che deve essere sui temi e non sugli attacchi personali».