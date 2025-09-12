Meteo Marche, perturbazione in arrivo. Domenica con l’ombrello

ANCONA – Sabato soleggiato, ma domenica arrivano le piogge. Un fine settimana nel quale si chiuderanno gli ombrelloni e si apriranno gli ombrelli, anche se l’estate settembrina è tutt’altro che finita. La giornata di sabato, spiega Marco Lazzeri, meteorologo della Protezione civile regionale, sarà prevalentemente soleggiata anche se dalla serata «è previsto l’arrivo di nuvolosità per il passaggio di una perturbazione atlantica».

Si tratta di una saccatura proveniente dal Mare del Nord. Nella giornata di domenica sono previste deboli precipitazioni che dal pomeriggio potranno essere «più diffuse, anche a carattere di rovescio». I fenomeni interesseranno tutta la regione e la perturbazione si muoverà da ovest e verso est. Tra sabato sera e domenica mattina, spiega il meteorologo, le zone collinari e montane saranno interessate da ventilazione, sulla costa venti in rinforzo nel pomeriggio.

La colonnina di mercurio scenderà nei valori massimi. Dal pomeriggio di domenica fenomeni in esaurimento. La giornata di lunedì sarà soleggiata