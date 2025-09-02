Termina l’ondata di maltempo, fase di tempo stabile e caldo nelle Marche

L'ondata di maltempo è in fase di esaurimento e dalla giornata di domani, mercoledì 3 settembre, si apre una fase di tempo stabile e soleggiato

Meteo in miglioramento nelle Marche. «Nella mattinata di oggi si sono registrati alcuni rovesci locali sulle zone montane e sulla fascia basso collinare e costiera – spiega Marco Lazzeri, meteorologo della Protezione civile regionale – ad eccezione della parte costiera e collinare anconetana». Rovesci a carattere sparso e di debole intensità che si sono concentrati soprattutto nella zona Nord della regione.

L’ondata di maltempo è in fase di esaurimento e dalla giornata di domani, mercoledì 3 settembre, «si apre una fase di tempo stabile e soleggiato, senza piogge, anche se con qualche annuvolamento residuo che potrà interessare la sola giornata di mercoledì».

Le temperature si mantengono su livelli in linea con la media climatica del periodo e infatti per la giornata di oggi sono due i bollini gialli nelle Marche per ondate di calore: Ascoli Piceno e Jesi. Giovedì 4 settembre il bollino giallo interesserà le città di Macerata e Jesi, dove le temperature raggiungeranno i 30 gradi e potranno anche superarli.

Si prispetta una fase di bel tempo che andrà oltre la settimana e che potrà estendersi anche a quella successiva, regalando una estate settembrina che permetterà di godersi ancora il mare e la spiaggia. Un ultimo scorcio anche per gli studenti che ritorneranno sui banchi di scuola il 15 settembre.