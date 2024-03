Meteo, allerta per vento nelle Marche. Pasquetta a rischio ombrello

ANCONA – Allerta meteo per vento nelle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità arancione valido dalle 00 del 28 marzo (giovedì) alle 00 del 29 marzo, per tutta la fascia dell’entroterra (montana e alto collinare), L’allerta per vento è gialla sulla costa.

I venti, sud occidentali, soffieranno con intensità di vento moderato o teso e raffiche fino a tempesta o tempesta violenta nell’area dell’entroterra, mentre sulla costa soffieranno con intensità di burrasca forte e vento forte. I venti più intensi si avranno dalla seconda parte della mattinata fino al pomeriggio, mentre a partire della serata sono previsti in graduale diminuzione.

Le raffiche saranno anche accompagnate da piogge sparse specie nella fascia dell’entroterra. Le temperature scenderanno di qualche grado nei valori minimi, mentre le massime sono previste in aumento. Il mare sarà mosso.

A partire dalla giornata di venerdì è previsto un miglioramento delle condizioni del tempo spiega il meteorologo della Protezione civile regionale Marzo Lazzeri.

«Le giornate di venerdì e sabato saranno soleggiate – dice – , le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi». La Pasqua e la Pasquetta però potrebbero vedere il ritorno dell’ombrello. Un’area depressionaria che si muove verso il Mediterraneo «porterà un aumento della nuvolosità che potrà causare delle piogge nel pomeriggio di domenica, specie nella parte settentrionale della regione». A Pasquetta le piogge potranno verificarsi nella seconda parte della giornata.