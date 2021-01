Meno incidenti stradali e infrazioni nell’Anconetano: è l’effetto pandemia

È quanto emerge dal report della polizia stradale di Ancona e provincia riferito all'anno 2020. Tra le multe più ricorrenti spiccano il mancato pedaggio in autostrada, almeno 7 al giorno, l'eccesso di velocità, quasi 4 al dì, e la guida senza cinture di sicurezza, con 2 verbali al giorno

ANCONA – Il lockdown fa bene al codice della strada. L’anno di inizio della pandemia ha portato a una diminuzione delle infrazioni accertate, a meno incidenti stradali e quindi anche a meno feriti ma non a meno morti. Risulta dal report del 2020 della polizia stradale secondo il quale le infrazioni accertate per l’anno appena concluso, nella provincia di Ancona, sono state 11.780, una media di 32 al giorno.

Guardando al 2019 la media era di 40 infrazioni riscontrate in tutto il territorio provinciale, al giorno (14.887 il totale). In servizio, rispetto al 2019, ci sono state anche più pattuglie: 3.119 contro le 2.947. Ben 473 sono state utilizzate per i controlli sui vincoli sanitari.

Tra le infrazioni più frequenti accertate nell’anno appena concluso spiccano il mancato pedaggio in autostrada, con 2.580 casi accertati, l’eccesso di velocità, con 1.392 infrazioni, la guida senza cinture di sicurezza, con 543, la guida con il telefonino con 324 casi, l’assenza di copertura assicurativa, 288 casi, la guida in stato di ebbrezza, 107 casi e la guida sotto l’effetto di droga, 4 casi.

Anche i punti decurtati dalle patenti scendono nel 2020 e sono pari a 14.832 contro i 21.424 dello scorso anno. Di conseguenza le patenti ritirate per la sospensione passano da 305 nel 2019 a 136 nel 2020.

In tutto i soccorsi dell’anno passato sono stati 447. Ma veniamo agli incidenti, anche questi in flessione. Sono stati 364, contro 532 del 2019, di cui 150 con feriti (un calo del 41,9%). Crescono solo gli incidenti mortali nel 2020, 5, contro i 3 del 2019.

Se consideriamo il centro abitato di Ancona i sinistri riscontrati sono stati 68 (24 con feriti) contro i 140 del 2019. In provincia invece 159 incidenti in centro abitato (con feriti 113) contro 280. Considerando le strade più trafficate la situazione degli incidenti è questa:

– sulla statale 76 sono stati 75 contro 76, di cui 15 con feriti;

– sulla statale 16 Adriatica 40 contro 74, di cui 14 con feriti.

In 33 incidenti almeno uno dei conducenti alla guida era ubriaco, 2 erano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.