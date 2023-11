La meccanica marchigiana si è data appuntamento a Pesaro per presentarsi alla Germania

PESARO – Tecne, Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche, nell’ambito della Convenzione 2023 tra Regione Marche e Camera di Commercio, ha organizzato a Pesaro un’iniziativa di b2b per il settore della meccanica, rivolto al mercato principale di esportazione per tale settore, la Germania. L’evento si è tenuto presso l’Hotel Charlie in Pesaro.

Presenti 19 imprese provenienti dalle 5 province marchigiane e appartenenti a specializzazioni produttive di grande importanza per il tessuto imprenditoriale marchigiano: minuterie metalliche e meccanica di precisione, stampi e stampaggio di componentistica, tecnologie della plastica, del metallo e dell’alluminio, automazione industriale. Nel 2022, il valore dell’export verso la sola Germania da parte di questo settore è stato pari a quasi 350 milioni di euro (per la provincia pesarese si parla di ben 200 milioni). Valori molto importanti senza parlare di quanto passa per altri mercati (Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria) per poi finire nelle grandi case tedesche di produzione automobilistica e di elettrodomestici.

Gli imprenditori marchigiani hanno incontrato operatori tedeschi, selezionati dalla Camera di Commercio Italo Tedesca con sede a Monaco di Baviera, responsabili di uffici tecnici e acquisti di medie imprese o titolari di agenzie di rappresentanza specializzate nel settore meccanico e particolarmente attivi nel proporre sul mercato tedesco alleanze strategiche con imprese italiane. Nel corso della giornata sono stati realizzati 80 incontri b2b in cui gli imprenditori marchigiani hanno potuto presentare il proprio know how e le controparti tedesche ricercare le necessarie soluzioni tecniche e di fornitura.

Soddisfatto il Presidente di Camera Marche Gino Sabatini che ha sottolineato: «La riuscita di questi appuntamenti di incoming su settori strategici della nostra economia ci conferma che siamo sulla strada giusta: le Aziende Speciali sono le antenne capaci di intercettare i mercati e partner, non solo braccio operativo capace di concretizzare intuizioni e progettualità. Fondamentale la relazione, il dialogo tra Camera Marche e il sistema delle Camere di Commercio italiane all’estero rafforzato a Colli del Tronto con gli Stati Generali dell’internazionalizzazione dello scorso giugno, un evento che ha gettato le basi di molte iniziative svolte e che svolgeremo nei corso dei prossimi mesi».

Il Presidente Tecne, Moreno Bordoni: «Continuiamo sulla strada intrapresa già da un paio di anni. La meccanica è un settore di grande importanza per la nostra regione e crea grande ricchezza e sviluppo che ricadono su tutto il territorio. L’azienda speciale, al fine di promuovere tale settore, ha adottato un approccio pragmatico: accanto all’organizzazione della presenza delle nostre imprese a grandi eventi- vetrina come per esempio la Hannovermesse, disegniamo attività su misura, quasi sartoriali come questo incoming con buyer e operatori selezionati. Grazie al lavoro di partner qualificati, come la Camera di Commercio Italo Tedesca, siamo in grado di presentare sul territorio controparti effettivamente interessate a conoscere il nostro tessuto imprenditoriale e a migliorare la propria supply chain inserendo fornitori qualificati. In questo modo, i nostri imprenditori possono, in tempo breve (una giornata) incontrare e confrontarsi con 4 o 5 potenziali clienti, opportunamente selezionati e praticamente “sotto casa”. L’incoming a nostro avviso ha per settori tecnici come quello della meccanica un rapporto costi/benefici difficilmente battibile. Per questa ragione rimane uno degli strumenti strategici dell’Azienda Speciale che presiedo».