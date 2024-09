Matteo Tamburini presenta la sua seconda collezione per Tod’s, sfilata tra le supermodelle

Matteo Tamburini, il giovane fashion designer di Urbino entrato nel mondo della moda all’inizio degli anni 2000 lavorando per alcuni dei maggiori brand del lusso (tra questi, Bottega Veneta), firma la sua seconda collezione da nuovo direttore creativo della maison marchigiana Tod’s.

La collezione Donna Primavera-Estate 2025 ha appena sfilato sulle passerelle della Milano Fashion Week tra le monumentali sculture di mani in gesso realizzate dall’artista Lorenzo Quinn, due mani che serrano nastri in pelle incrociati, simbolo dell’eccellenza artigianale e del sapere fare italiano. In passerella, tra le altre, le supermodelle Naomi Campbell, Irina Shayk e Mariacarla Boscono, per un gran finale all’insegna dell’eleganza,

Tamburini ha presentato una collezione che celebra l’Intelligenza Artigianale, valorizzando l’individuo e ricordando che, al di là di qualsiasi innovazione, dietro ogni prodotto ci sono la conoscenza e le mani di chi lo crea. Il fatto a mano e l’eccellenza del Made in Italy dialogano costantemente con la ricerca e la sperimentazione.

Mariacarla Boscono sfila per TOD’S SS25 Naomi Campbel sfila per TOD’S SS25

La proposta primavera estate si ispira a un viaggio lungo le coste del Mediterraneo, dove la tradizione incontra lusso discreto e funzionalità, emblemi del lifestyle italiano. I materiali pregiati e la ricerca di lavorazioni sofisticate disegnano un guardaroba rilassato in forme e volumi, che mantiene un’eleganza senza tempo, accompagnando la donna Tod’s nella sua quotidianità. Il trench in cotone o in pelle, elemento fondamentale delle collezioni Tod’s, acquisisce nuovi volumi fluidi in diverse lunghezze, l’impermeabile è in cotone resinato o in nappa leggerissima. Giacche e camicie in crepe mélange danno vita a capi sartoriali, come l’abito che abbina la giacca a vita alta e pantaloni slim di nuance diverse. La palette si concentra su tonalità naturali, ispirate alla pietra, alla sabbia e ai colori dei paesaggi italiani: il verde dei prati, il blu dei mari e il rosso della terra.

Nelle calzature, il famoso gommino rimane protagonista della collezione nel modello “glove”, dove una serie di anelli si affiancano formando un nuovo motivo distintivo, e in una versione dalla ricca lavorazione in pelle, interamente intrecciata a mano. La versione sabot si declina in pellami spazzolati o pregiati. Il mondo dei sandali riprende l’accessorio barretta, dove una sottile fascia metallica arricchisce la calzatura estiva per eccellenza.

Lavorazioni selleria e materiali importanti contraddistinguono la collezione di borse. Alla famiglia della Di Bag Folio, anche nella versione Hobo in vitello spazzolato, si affianca la Di Bag Swing che riprende i toni caldi del bronzo e dell’ocra. I modelli Barretta, impreziositi dalla sottile fascia in metallo, nuovo segno distintivo di Tod’s, si arricchiscono della versione tracolla e secchiello, evocando leggerezza e semplicità.