Matteo e Federico, i pesaresi a Sanremo grazie al loro video che ha scaldato il cuore di tanti followers

PESARO – Un sogno per Sanremo che si realizza. Federico Fontana, influencer pesarese, il 10 gennaio aveva pubblicato un simpatico reel su Instagram per attirare l’attenzione della kermesse canora e non solo e lanciare un appello, al fine di riuscire a far vivere dal vivo al suo amico Matteo Nobili, grandissimo appassionato di musica, una serata del Festival di Sanremo. “Missione impossibile” il titolo del video, ma quando c’è la volontà, l’impegno e si comprende molto bene il valore di certi sogni niente è impossibile.

Nei giorni scorsi la consigliera comunale di Pesaro Giulia Marchionni ha contattato Confcommercio Marche Nord: «Di fronte all’appello di Matteo e Federico – ha esordito Marchionni – non si poteva rimanere sordi. Personalmente non avevo grandi mezzi per aiutarli e allora ho allargato il mio campo d’azione. Avevo saputo che anche Confcommercio Marche Nord sarebbe stata presente “indirettamente” al festival di Sanremo attraverso alcune realtà imprenditoriali associate che lavoreranno al festival e così ho chiamato la Vicedirettrice Trufelli che ha accolto, con l’entusiasmo che sempre la contraddistingue, anche questa sfida. Non sono stata altro che un ponte tra chi aveva un sogno e chi potrà, almeno in parte, permetterne la realizzazione, e questo mi rende molto orgogliosa, tanto quanto sapere che in città ci sono aziende con il cuore grande».

Confcommercio si è mossa immediatamente per far sì che il sogno diventasse realtà: «Quando Giulia si è rivolta a noi per questa che era stata definita una missione impossibile – ha proseguito il vicedirettore Agnese Trufelli – mi sono attivata subito, ben consapevole di quanto fosse per Matteo importante andare a Sanremo. La rete di collaborazioni che in tutti questi anni abbiamo creato ci ha permesso nel giro di breve di raggiungere l’obiettivo. Grazie all’agenzia di viaggi Criluma, nostro partner, e a tutta una serie di sinergie Matteo e Federico potranno usufruire di una cabina sulla Costa Crociere, palcoscenico galleggiante che ospiterà tanti eventi ed ospiti del mondo dello spettacolo. Insomma potrà vivere una esperienza indimenticabile. Siamo veramente felici. Confcommercio oltre ad essere sempre al lavoro per lo sviluppo economico e turistico del territorio, si conferma attenta al sociale, riuscendo, come in questo caso, anche a realizzare sogni».

Matteo e Federico saranno a Sanremo dal 3 al 7 febbraio: «Con grande piacere – ha spiegato Antonio Recchi di Criluma Viaggi – appena contattati da Confcommercio ci siamo attivati perché la simpatia di Matteo e Federico ci ha molto colpiti. Ci fa tanto piacere far vivere a questi due ragazzi una esperienza coinvolgente a bordo di una nave bellissima, dove potranno assistere a numerosi eventi e spettacoli, come quello di Brignano. E stiamo lavorando affinchè il sogno si completi».

Felicissimo Federico Fontana, l’amico di Matteo e autore del video: «L’idea del video di Sanremo è nata in modo del tutto casuale. Avevo già registrato diversi video insieme a Matti, dove parlavamo delle sue infinite passioni. Una di queste è la musica. Grazie ai social abbiamo persino ricevuto un saluto da Gianni Morandi in persona, allora perchè non provare anche con Sanremo? Per Matteo godersi una serata all’Ariston sarebbe un sogno, adora immedesimarsi nei cantanti e ama la musica. Un giorno mi disse: “perchè non andiamo a Sanremo?” Da qui nasce tutto. Ho realizzato il video, centinaia di persone hanno commentato taggando il profilo ufficiale di Sanremo e di Amadeus. Abbiamo toccato il cuore di tante persone e non ce lo aspettavamo minimamente. Ci hanno aiutato, abbiamo provato fino all’ultimo ma purtroppo il biglietto per l’Ariston è introvabile. Ci permetteranno comunque di vivere un’esperienza unica a bordo della crociera di Sanremo. Non vediamo l’ora di salire a bordo e goderci i vari spettacoli proposti e tutta la musica degli artisti che si esibiranno sulla nave. Ovviamente racconteremo tutta la nostra avventura sui social, per condividere la gioia di Matti. Ringraziamo tutti, veramente ogni singola persona, ma soprattutto Confcommercio e Criluma Viaggi per queste belle opportunità. Nei giorni successivi alla crociera continueremo a girare per le vie di Sanremo, chissà che qualcuno non ci noti e ci inviti all’Ariston».

Orgoglioso il direttore Amerigo Varotti: «Confcommercio è! Un’associazione che si conferma nel cuore della città, sempre in prima linea quando c’è bisogno di aiutare. Un grande ringraziamento a Criluma Viaggi, nostro partner, con cui abbiamo tanti progetti in cantiere. E a Sanrermo ci saremo anche noi al Villaggio del Festival. Mercoledì 7 febbraio gli spazi di Villa Ormond saranno utilizzati anche da Confcommercio Marche Nord che promuoverà l’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione turistica che interessa 24 Comuni della Provincia».