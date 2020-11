FANO – Nonostante il periodo storico difficile causato dell’emergenza pandemica, gli innamorati fanesi non smettono di sognare e pianificare il loro giorno più bello. Al riguardo, il Comune di Fano ha deciso di aiutare gli innamorati che vorranno convolare a nozze nei prossimi mesi cercando di mettere a disposizione un ricco ventaglio di ville e luoghi di pregio. Locations che possano rendere ancora più memorabili i matrimoni dei futuri sposi.

Sara Cucchiarini

«I nostri obbiettivi sono molteplici – spiega l’assessora Sara Cucchiarini -: quello di migliorare ed aumentare i servizi per residenti e turisti, quello di puntare ad una maggiore offerta ricettiva per attrarre quel mercato turistico legato ai matrimoni che sappiamo essere interessato anche al nostro territorio e da ultimo ma non certo per importanza, quello di valorizzare il patrimonio, dei beni culturali e del paesaggio, pubblico e privato che rende il nostro territorio così prezioso e apprezzato».

All’albo pretorio e sul sito del Comune di Fano è stato pubblicato l’Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di sedi distaccate dell’Ufficio di Stato civile per la celebrazione di matrimoni civili (Il bando al seguente link).



L’Avviso è rivolto ai titolari di strutture di particolare valore storico, artistico, culturale, paesaggistico situate nel Comune di Fano che sono interessati a concedere in comodato gratuito i propri spazi all’amministrazione comunale per la celebrazione di matrimoni/unioni civili.

Con le strutture che saranno valutate adeguate, il Comune andrà a sottoscrivere un accordo triennale rinnovabile. Oltre ad aprire all’offerta dei privati, il Comune sta valutando i requisiti e le modalità per l’utilizzo anche di propri beni come La Sala dei Globi, il Teatro della Fortuna, la Rocca Malatestiana e San Pietro in Valle che andranno ad affiancarsi a luoghi già ora in uso come la Sala della Concordia, San Francesco e la spiaggia di Sassonia.