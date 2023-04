ANCONA – Obbligo di mascherina verso l’allentamento. Il 30 aprile scade la norma che aveva prorogato l’obbligo della protezione facciale negli ospedali, nelle Rsa e negli ambulatori medici. I tecnici del Ministero della Salute stanno lavorando ad un ordinanza che dovrebbe ridurre le aree in cui pazienti, sanitari e visitatori, sono obbligati ad indossare la mascherina.

Il ministro della Salute Schillaci ha annunciato che la protezione facciale resterà obbligatoria nelle Rsa, dove sono presenti persone anziane, nei reparti di malattie infettive e nei pronto soccorso. Nelle altre aree degli ospedali, come bar, mensa e nelle sale di attesa, l’obbligo dovrebbe decadere proprio dal 30 aprile.

Il ministro Schillaci aveva firmato una prima proroga nell’ottobre 2022 che aveva mantenuto l’obbligo della protezione facciale nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per lavoratori, utenti e visitatori. La successiva l’aveva siglata a gennaio di quest’anno. Ora è in arrivo la nuova che alleggerirà ulteriormente l’obbligo.

Andrea Giacometti, primario Clinica Malattie Infettive Torrette

«Ce lo aspettavamo – dice il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Andrea Giacometti – ne abbiamo discusso ampiamente anche con gli altri colleghi della Divisione, si sapeva che sarebbe andata a finire così, lo comprendiamo e siamo d’accordo, anche se dispiace lavorare ancora con la mascherina visto che ora si va incontro al caldo».

Il professo Giacometti evidenzia che «in reparti come le Malattie Infettive dove ci sono molti immunodepressi e soggetti che possono prendere anche ulteriori malattie infettive , oltre a quelle per cui sono ricoverati, sono d’accordo che debba restare la mascherina, come anche nei pronto soccorso». Il Covid «anche se in misura minore continua a circolare, per cui teniamo duro anche per tutta la prossima estate, poi in autunno si vedrà».