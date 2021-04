Marotta sempre più a misura di bambini: confermata la Bandiera Verde anche per il 2021

MAROTTA – Anche per il 2021 le spiagge del comune di Mondolfo e Marotta potranno fregiarsi della prestigiosa Bandiera Verde che premia le spiagge più idonee per i bambini.



Il blasonato vessillo, assegnato dai pediatri italiani, premia le spiagge ritenute “amiche dei bambini”, ossia quelle che dispongono di un accesso facile, con acqua limpida e bassa vicino alla riva, con la presenza di bambini e scialuppe di salvataggio e che offrono spazi per l’allattamento o il cambio dei pannolini.



Tra i requisiti necessari anche la presenza di sabbia, di spazio fra gli ombrelloni per giocare, un fondale che non diventi subito profondo in modo i piccoli possano andare in sicurezza in acqua, la presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, ma anche l’opportunità di divertimento e svago per i genitori.

Il premio, ideato dal professore Italo Farnetani nel 2008, aumenterà l’appeal blasone del comune rendendo ancor più allettante ed attraente per i potenziali turisti. Un riconoscimento che arriva a distanza di poche settimane dalla Bandiera Gialla, che l’amministrazione mondolfese ha ottenuto per il terzo anno di fila per l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta.

«Anche per quest’anno le nostre spiagge possono fregiarsi di questo gradito vessillo concesso alle località a misura di bambino – ha commentato il sindaco Nicola Barbieri – Un premio attribuito dopo un’accurata selezione da parte di un campione di pediatri italiani, tenendo conto della conformazione dei lidi, delle strutture e dei servizi offerti dagli operatori dell’accoglienza. La Bandiera Verde è un ulteriore riconoscimento del valore dell’accoglienza dei nostri operatori e della cura che stiamo dedicando al nostro lungomare».

La cerimonia di consegna della Bandiera Verde 2021 è fissata per il 10 luglio ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo.