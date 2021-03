Marotta, in arrivo 1 milione e 375 mila euro per la realizzazione di opere idrauliche

MAROTTA – In arrivo fondi importanti per la realizzazione di opere idrauliche che andranno a beneficio e protezione delle abitazioni situate nella parte nord di Marotta.



A riferirlo il primo cittadino Nicola Barbieri che non nasconde la felicità per il risultato centrato dalla sua amministrazione: «Vi annuncio con grande soddisfazione che abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Interno 1 milione e 375 mila euro per la realizzazione di opere idrauliche a protezione dell’abitato di Marotta Nord. Il progetto che abbiamo redatto e che ora è stato finanziato permetterà di ridurre notevolmente i fenomeni di allagamento di quella zona e di migliorare anche la qualità delle acque del mare, con la separazione delle acque bianche da quelle nere. Questo fondamentale intervento si aggiungerà, quindi, ai lavori già realizzati su piazzale Ricci e su via Cardarelli».

Un intervento appunto atteso da gran parte della cittadinanza che, in un passato anche recente, ha lamentato in più di un’occasione l’allagamento di diverse zone a causa di un sistema fognario non sempre in grado di rispondere in maniera ottimale ai fenomeni temporaleschi. Tanti i cittadini che hanno voluto complimentarsi e si sono uniti alla soddisfazione del sindaco per il risultato conseguito. Ora si attende la pianificazione dei lavori che dovrebbero trasformare gli intenti in azione in tempi celeri.