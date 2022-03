Marotta, droga nascosta nel divano della casa di accoglienza: arrestato richiedente asilo politico

Nel sofà era occultato un sacchetto di hashish per un peso complessivo di 97 grammi. Condannato ad 1 anno e 4 mesi: essendo incensurato è tornato in liberta

MAROTTA – Richiedente asilo politico, ospitato in una casa di accoglienza, nascondeva un ingente quantitativo di droga nel divano della struttura dove risiedeva. È quanto scoperto dai Carabinieri di Marotta nella giornata del 3 marzo.



Protagonista della vicenda un 28enne tunisino che è stato sottoposto ad un controllo di routine nei pressi della stazione ferroviaria di Marotta: durante la verifica il giovane ha mostrato subito un nervosismo anomalo che ha indotto i militari ad approfondire il controllo e ne è emerso che il ragazzo aveva con sé alcune dosi di hashish.



A quel punto i Carabinieri hanno deciso di approfondire ulteriormente la questione allargando la perquisizione alla stanza della cooperativa dove risiedeva in quanto richiedente asilo: nel divano era occultato un sacchetto di hashish per un peso complessivo di 97 grammi. Per il ragazzo sono a quel punto scattate le manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



Nella mattinata del 4 marzo si è svolta l’udienza di convalida: il 28enne, difeso dall’avvocato Matteo Rondina, ha patteggiato 1 anno e 4 mesi con pena sospesa. Essendo incensurato è tornato in liberta.