Vaccini, Saltamartini: «Domani 6.300 dosi AstraZeneca e 12.570 Pfizer. Pronti per vaccinare gli over 80»

ANCONA – È previsto per domani mattina l’arrivo della prima fornitura di vaccini AstraZeneca nelle Marche. Sono 6.300 le dosi che giungeranno nella nostra regione insieme a 12.570 flaconi di vaccino Pfizer Biontech. Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. La Regione sta predisponendo la vaccinazione negli over 80 che verrà eseguita a livello domiciliare per quegli anziani che hanno difficoltà a deambulare o che non hanno familiari che potranno accompagnarli nei punti di vaccinazione che saranno organizzati sulla base del sistema rodato con lo screening di massa.

«Le prenotazioni – spiega l’assessore Saltamartini – avverranno tramite la piattaforma delle Poste» e la data di avvio (delle prenotazioni) «sarà comunicata domani all’esito della Conferenza Stato Regioni». A sollevare polemiche, nella giornata di oggi, su quelli che ha definito «ritardi» nella vaccinazione degli ultraottantenni nelle Marche, è il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo che parla di «rischio per i più fragili» e sottolinea che nelle Rsa sono stati vaccinati 4.139 ospiti su 11.412, mentre «scoppiano focolai».

L’assessore Saltamartini dal canto suo fa sapere: «Noi siamo assolutamente pronti, il piano è pronto, conto domani, dopo la Conferenza Stato Regioni, di spiegare esattamente da quando ci si prenota». «Siamo tra i primi a livello nazionale per percentuale di dosi somministrate, ma dobbiamo avere tutte le necessarie garanzie che il piano possa partire secondo i tempi previsti», afferma l’assessore: le Marche con il 98,5% delle dosi somministrate sono seconde in Italia dopo la Valle d’Aosta.