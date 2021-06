Vaccini, 87mila dosi giunte nelle Marche. Attesa nuova fornitura di Moderna

ANCONA – Sono 74mila le dosi di vaccino Pfizer giunte ieri, 16 giugno, nelle Marche, insieme a 13mila di AstraZeneca. Complessivamente questa settimana nelle Marche sono arrivate 87mila dosi di siero contro il covid. Tra domenica e lunedì è attesa invece una nuova fornitura di Moderna, ma ancora non si conosce il numero delle dosi in arrivo. Questa settimana invece non sono state consegnate fiale di Johnson & Johnson nell’hub dell’Inrca di Ancona. Intanto nella nostra regione prosegue la compagna vaccinale che sta interessando le persone dai 12 anni in su. Tra oggi e domani dovrebbe aprire invece lo slot di prenotazione per i turisti che scelgono le Marche come meta per le proprie vacanze, un avvio che era stato annunciato nei giorni scorsi dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

Marche e vaccini, la situazione delle somministrazioni

Nelle Marche sono 1.125.074 le dosi di vaccino somministrate su 1.224.211 consegnate, un 91,90%. Le prime dosi inoculate sono 785.312, mentre i richiami sono 339.762.

Per quanto riguarda le categorie lavorative gli operatori Sanitari e Sociosanitari vaccinati con prima dose sono 45.051 e 41.238 anche con richiamo, il personale non sanitario (OSS, personale di supporto negli ospedali e altri) che ha avuto la prima inoculazione conta 35.931 persone e in 14.696 hanno avuto anche la seconda dose.

Il personale scolastico e universitario vaccinato con la prima dose è di 32.529 persone e 24.404 con richiamo, le forze dell’Ordine – pubblica sicurezza che hanno avuto la prima dose sono 11.899 e 9.098 hanno avuto anche la seconda dose.

Gli ospiti delle strutture residenziali che hanno avuto la prima inoculazione del siero anti-covid sono 7.368 e 5.826 hanno avuto la seconda. Gli over 80 immunizzati con la prima dose sono 109.093 e in 92.958 hanno completato il percorso vaccinale anche con la seconda dose.

Per quanto concerne gli estremamente vulnerabili e disabili in 100.420 hanno avuto la prima dose e 72.203 anche il richiamo; caregiver e conviventi dei disabili e degli estremamente vulnerabili immunizzati con prima dose sono 36.239 e 10.168 hanno avuto anche il richiamo. Le persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni che hanno ricevuto la prima dose sono 114.386 e 46.219 hanno avuto il richiamo.

Nella fascia d’età 60-69 anni hanno avuto la prima dose in 104.740 e in 20.960 anche la seconda; nella fascia 50-59 anni le prime inoculazioni sono 80.117 e 1.227 le seconde; tra i 40 e i 49 anni ad aver ricevuto la prima dose sono 50.142 persone e 468 hanno avuto anche il richiamo. Infine tra i 16 e i 39 anni sono state vaccinate 57.397 persone con prima somministrazione e 297 con seconda.