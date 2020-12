Marche arrivano 8.775 vaccini, Saltamartini: «Si procede secondo tempistica». Boom di prenotazioni a Torrette

L'assessore alla Sanità ha annunciato l'arrivo delle dosi all'aeroporto di Falconara Marittima. Il vaccino contro il Covid sarà smistato fra le varie strutture sanitarie della regione. Intanto a Torrette in soli 3 minuti più di 400 prenotazioni

ANCONA – Sono 8.775 i vaccini contro il Covid-19 destinati alle Marche per il personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e private della regione e nelle Rsa. Le dosi del vaccino della casa farmaceutica americana Pfizer, arriveranno domani 30 dicembre alle 8.45 all’aeroporto di Falconara Marittima con un volo Dhl. Ad annunciarlo l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini.

Dopo la partenza simbolica con il Vaccine-Day di domenica 27 dicembre, quando nelle Marche sono arrivate le prime 200 dosi somministrate a medici, infermieri e assistenti sanitari, ora prende il via la vera e propria campagna vaccinale che dovrà portare come obiettivo a coprire il 70% della popolazione. Una quota necessaria per sviluppare la cosiddetta “immunità di gregge”, ovvero la capacità resistere all’infezione e di debellare l’infezione da Covid-19.

Filippo Saltamartini

Dei vaccini in arrivo, 975 sono destinati All’Inrca, dei quali in proporzione circa 650 andranno all’ospedale regionale di Torrette, 1.950 andranno a Fossombrone per gli ospedali di Urbino e Marche Nord ed altri 975 a Camerino. A Jesi andranno 1.950 vaccini, 975 a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Fermo, Fabriano e Senigallia.

«La campagna vaccinale sta procedendo secondo la tempistica concordata a livello europeo e nazionale – ha detto l’assessore Saltamartini -. Garantiremo gradualmente ai marchigiani la possibilità di avvalersi di questo prezioso aiuto per sconfiggere la pandemia». Saltamartini ha ricordato il potenziamento dei posti letto in terapia intensiva riservati ai positivi al Covid-19, che sono passati da 124 a 216, «consentendoci di disporne con una percentuale inferiore alla soglia di allerta del 30 per cento».

Boom di prenotazioni a Torrette

Dal 7 al 27 gennaio all’ospedale di Torrette di Ancona apriranno ulteriori ambulatori dedicati che eseguiranno le iniezioni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e dalle 14,30 alle 17,30 somministrando 220 dosi giornaliere, mentre il sabato dalla 8 alle 13, per somministrare 120 dosi al giorno.

All’ospedale regionale di Torrette è boom di prenotazioni: in soli 3 minuti dall’attivazione dell’app per la prenotazione dei vaccini contro il Covid sono stati stati “bruciati” più di 400 posti con una massiccia corsa alla prenotazione da parte dei sanitari. Le dosi all’ospedale dorico saranno somministrate al quinto piano a partire da giovedì 31 dicembre, per poi riprendere dopo lo stop del Capodanno, il 2, il 4 e il 5 gennaio.