Marche, trasporto pubblico: aumentano i prezzi dei biglietti dei bus fino al 15%

PESARO – Trasporto pubblico, aumenta il prezzo dei biglietti.

A rilevarlo è Andrea Biancani, consigliere regionale Pd. «Dal 1° settembre la Regione Marche ha deciso di aumentare i prezzi dei biglietti dall’8 al 15% per i percorsi sotto i 100 km. In pratica, per chi usa i mezzi pubblici, aumenteranno i costi.

A rimetterci saranno soprattutto le famiglie e i cittadini spesso appartenenti alle categorie sociali più fragili e deboli».

La coperta è corta. «Le aziende sono sicuramente in difficoltà economica a causa degli aumenti soprattutto dell’energia e dei carburanti. Aumentare i prezzi dei biglietti a mio avviso è sbagliato. Non dà garanzie alle aziende di poter avere più risorse e scarica l’aumento dei costi sui cittadini.

A mio avviso le aziende di trasporto andavano sostenute con finanziamenti specifici, non aumentado le tariffe che colpiranno i cittadini che sono già alle prese con aumenti dei prezzi di ogni cosa».