Marche ‘Terra di benessere’, ad Ascoli presentata la proposta di legge firmata da Antonini

ASCOLI – Le Marche diventano ‘Terra di benessere’ e ‘Regione antistress’. Tutto grazie alla proposta di legge presentata, giovedì sera ad Ascoli, in pinacoteca, dall’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini. «Una legge che vuole migliorare la qualità della vita dei marchigiani – commenta lo stesso assessore -. Quando si vive meglio, aumentano la produttività sul luogo di lavoro, la coesione sociale e le buone relazioni. Per raggiungere questi obiettivi la Regione ha diversi strumenti come l’educazione alla sana alimentazione, anche nelle scuole. Poi dobbiamo intervenire sull’ambiente, proteggendo e tutelandolo. Infine, dobbiamo favorire il benessere psichico, promuovendo l’immagine di regione antistress».

L’obiettivo

Una legge che punta, in sostanza, ad attrarre anche nuovi flussi turistici, ribadendo che, nelle Marche, si vive bene e si soggiorna meglio. Nel corso del convegno, primo di un ciclo di cinque (uno per ogni provincia), si è parlato di salute, benessere e sani stili di vita con relatori d’eccezione come l’imprenditore e formatore David Mariani che ha contribuito fattivamente alla stesura della proposta di legge. «Le Marche – ha detto – possono diventare un modello dal punto di vista della salute perché possiedono naturalmente tutti i requisiti inerenti ai quattro pilastri della felicità: nutrizione, fisiologia, relazioni psicosociali e ambientali. Condizioni che favoriscono uno stile di vita antiinfiammatorio, tenendo l’organismo umano lontano dalle malattie, favorendo una vita felice».

L’esperto

Altro intervento molto applaudito, dalle oltre cento persone presenti nella sala della Vittoria della pinacoteca civica, è stato quello del medico chirurgo specializzato in angiologia Mauro Mario Mariani. «Viva una legge regionale – ha spiegato Mariani – che insegnerà alle nuove generazioni le buone abitudini alimentari in un territorio molto fertile tra le due A (Appennino ed Adriatico). In mezzo c’è un Eden. Un Eden che si chiama Marche, capaci di generare ogni ben di Dio tra coltivazioni, allevamenti e pesca. Lo slogan che lancio è: mangia meglio marchigiano». In apertura d’incontro la testimonianza dal territorio dell’Asd Gruppo Podistico Avis Spinetoli-Pagliare con il presidente, Ubaldo Sabbatini, e il medico sociale, Francesco Morganti, i quali hanno illustrato il progetto ‘Pillole di Movimento’ per tenersi in forma e socializzare. A coordinare il tutto, la giornalista Gloria Caioni, direttore di Vera Tv (canale 11).