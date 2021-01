ANCONA – La Regione è al lavoro per riaprire le scuole superiori nelle Marche già dalla prossima settimana al 50%. Lo ha annunciato il governatore Francesco Acquaroli nel corso di un incontro con la stampa a Palazzo Raffaello per fare il punto sulle iniziative in vista delle riaperture: con lui gli assessori all’Istruzione Giorgia Latini, alle Infrastrutture Francesco Baldelli e alla Sanità Filippo Saltamartini.

Il governatore ha spiegato che il numero dei sintomatici è in calo nella regione, per questo motivo per mercoledì 20 gennaio l’assessore all’Istruzione Giorgia Latini convocherà un tavolo con il mondo scolastico e delle associazioni in vista della riapertura. Il presidente ha precisato che se l’indice Rt resterà inferiore ad 1 anche questa settimana e il numero dei sintomatici al covid-19 sarà un valore che «non mette in difficoltà gli ospedali» anche nelle Marche potranno riaprire le scuole superiori.

«Vorremo riconsentire le lezioni in presenza al 50% negli Istituti Superiori – ha detto Acquaroli – per restituire normalità agli studenti» per questo ha annunciato che verrà rimessa mano all’ordinanza restrittiva che aveva siglato il 5 gennaio scorso per prorogare la didattica a distanza al 100% alle superiori fino al 31 gennaio.

Acquaroli ha ricordato che la decisione di far slittare la riapertura era stata presa sull’onda di una crescita dei casi positivi sintomatici e che lo stesso governo che inizialmente ventilava la riapertura il 7 gennaio ha poi dato avvio fattivo alla ripresa delle lezioni in presenza dal 50 al 75% solo da oggi, 18 gennaio.

L’assessore Filippo Saltamartini ha annunciato che lo screening con tampone antigenico rapido sarà esteso anche agli studenti, ai docenti e al personale scolastico che si potranno presentare senza prenotazione, per sottoporsi al test prima del ritorno a scuola. Inoltre 10.530 dosi di vaccino Pfizer con cui completeranno i richiami della prima fase, mentre tra il 25 e il 27 arriveranno altre dosi di vaccino contro il covid per proseguire la campagna.

(Servizio in aggiornamento)