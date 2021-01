Scuole superiori, Acquaroli ha siglato l’ordinanza. Dad fino al 31 gennaio

ANCONA – Il governatore Francesco Acquaroli ha siglato poco fa l’ordinanza che dispone dal 7 al 31 gennaio 2021 la didattica digitale integrata al 100% nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) statali e paritarie. Una decisione assunta sulla base dell’andamento della curva epidemiologica delle Marche dai quali emerge che nell’ultima settimana, nelle Marche, i casi positivi confermati hanno subito un incremento del 35,3% (dal 28 dicembre al 3 gennaio). In crescita anche il numero dei casi sintomatici del 3,8%.

L’altro valore che ha spinto Acquaroli a scegliere di posticipare il ritorno sui banchi di scuola dei ragazzi delle superiori è l’indice Rt che è cresciuto dello 0,18, passando da 0,81 della settimana dal 14 al 20 dicembre a 0,99 nella settimana dal 21 al 28 dicembre. L’Rt è il parametro che insieme ad altri viene preso in esame dal Ministero della Salute per classificare le regioni nelle diverse zone di rischio, facendo scattare una serie di misure restrittive.

Inoltre nella relazione della dirigente del Servizio Sanità, finita sul tavolo del presidente regionale, emerge anche il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario regionale che comporterebbe criticità nel garantire la risposta assistenziale sia verso i malati covid che i cittadini affetti da altre patologie. Negli ospedali della regione sono numerosi i posti letto occupati: 487 in area medica e 65 in terapia intensiva.

Resta garantita la didattica in presenza dei laboratori e per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. L’ordinanza potrà essere revocata in caso di un miglioramento dell’indice Rt e dell’andamento della curva epidemiologica.