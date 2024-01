Le Marche a Sanremo al Villaggio del Festival, l’assessore Biondi: «Un’occasione straordinaria»

È stata presentata oggi a Sanremo l’edizione 2024 del Villaggio del Festival. Anche le Marche presenti.

Lo spazio dove si svolgono eventi collaterali della manifestazione canora quest’anno vede la partecipazione di Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche. Gli eventi prenderanno vita nella location del Parco di Villa Ormond, al cui interno è situato il Museo del Fiore, il Padiglione Liberty Pedriali e Villa Ormond, cuore delle attività.

L’assessore Chiara Biondi in collegamento

Le prime anticipazioni sono emerse durante la conferenza stampa che si è svolta presso il comune di Sanremo nella sala degli Specchi alla presenza di Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo al comune di Sanremo; Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio Marche; Enrico Lupi, presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria; Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria; Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione Marche; da remoto Michele Monina, critico musicale. In collegamento a sorpresa anche Pinuccio, inviato di Striscia la Notizia.

«Una grande soddisfazione partecipare al nostro più grande evento canoro a livello nazionale e internazionale che porta alla ribalta la bellezza del sistema Italia e ci consente di realizzare un momento di è promozione nuova dei territori», dichiara il presidente di Camera di Commercio Marche Gino Sabatini. «Per ognuno dei cinque giorni nei luoghi del Villaggio del Festival ospiteremo iniziative dedicate alle province che compongono la nostra regione, allietando gli ospiti di questa città nel suo momento più importante e di maggiore visibilità. Siamo accanto in questo alla Regione e alla Camera della Liguria in un promozione congiunta dei nostri territori, tanto distanti per collegamenti infrastrutturali quanto affini per tessuto d’impresa e modello economico. Sarà un momento importante per le imprese del comparto accoglienza cui nelle Marche il governatore Acquaroli ha investito al punto di tenere per sé la delega del turismo. Si tratta del primo progetto del genere come sistema camerale che ci vede forti della presenza del presidente Prete il giorno del nastro».

Tutti i colori delle Marche saranno protagonisti nella città dei Fiori nella settimana festivaliera grazie alle iniziative messe in campo dai tanti Comuni aderenti, da Pesaro ad Ascoli Piceno: non a caso tra i sostenitori del progetto le Marche i Festival c’è anche l’Anci Marche.

L’assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi ha sottolineato «la grande adesione proveniente da tutti i territori delle Marche che, all’indomani dell’annuncio del progetto, si sono fatti avanti con progetti e proposte con cui presentarsi nella grande vetrina sanremese. Per noi un’occasione straordinaria per poter far conoscere in questo spazio tutte le nostre eccellenze: dalla cultura all’enogastronomia. Nei giorni precedenti all’evento saremmo impegnati alla Borsa del turismo in un progetto di promozione senza soluzione di continuità. Il nostro grazie alla Camera di Commercio che ci ha offerto questa opportunità».

Al taglio del nastro del 5 febbraio, oltre al vertice di Unioncamere, saranno presenti anche l’onorevole Lucia Albano, sottosegretario MEF, il senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione terremoto 2016, l’onorevole Mirco Carloni, presidente Commissione Agricoltura Camera Deputati, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Marco Fioravanti, presidente Anci Marche, e Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere.

Il Villaggio del Festival è uno dei luoghi più ambiti che ruota intorno alla manifestazione canora italiana più attesa di sempre. Sarà arricchito da interviste condotte da Michele Monina con il suo format Bestiario Pop, in diretta sul canale Twitch di Enrico Silvestrin e su altri collegati. Nel momento in cui si accenderanno le telecamere sul palco dell’Ariston, partirà un talk che vedrà tra i protagonisti proprio Michele Monina, Pinuccio e Silvestrin con dirette su Instagram insieme allo youtuber Daniele Montesi.