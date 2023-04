La carica delle Marche al Salone del Mobile di Milano

È il primo a pieno regime dopo la pandemia. Dal 18 al 23 aprile torna nel quartiere Fiera Milano Rho il Salone del Mobile di Milano, la più importante fiera e punto d’incontro, a livello mondiale per il settore casa, arredamento e design.

Nuovi prodotti, eventi culturali, mostre e talk da non perdere. Tutto questo ed altro ancora nel Salone che, dal 1961, è laboratorio privilegiato di sperimentazione e contaminazione, luogo di incontro e di nuove opportunità per riflettere sul mondo del design e del progetto.

Cosa fare, cosa vedere

Sei le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea, da martedì a domenica con apertura agli operatori tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, e nelle giornate di sabato e domenica anche al pubblico. Per gli studenti è aperto da venerdì. Per il Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project, sono 1.091 gli espositori di cui 26% esteri per 136.058 mq. Euroluce ha un format espositivo completamente rinnovato e propone 321 espositori di cui 45% esteri su oltre 30.250,50 mq. Infine c’è SaloneSatellite che mette in mostra le proposte dei talenti under 35 – 550 tra designer e neo-laureandi, e 27 scuole internazionali di design – su 4.000 mq. A margine del programma del Salone del Mobile, tutta la città di Milano si anima di occasioni culturali, con oltre 900 eventi del Fuorisalone e della Milano Design Week disseminati per tutto il capoluogo lombardo.

Il ricco programma culturale del Salone del Mobile comprende: le 4 mostre e le costellazioni curate da Beppe Finessi e progettate dallo studio Formafantasma negli spazi della biennale Euroluce; Aurore, l’arena interattiva progettata da Formafantasma in collaborazione con House of Lyria che ospiterà eventi, workshop, talk, offrendo anche esperienze immersive; il programma di talk nello spazio Aurore, curato da Annalisa Rosso, con protagonisti Shigeru Ban, Nao Tamura, Kjetil Trædal Thorsen e Marius Myking di Snøhetta e Andrea D’Antrassi di MAD, interrogati da altrettanti giornalisti internazionali; i talk del SaloneSatellite con Gaetano Pesce, uno dei protagonista della storia del design italiano, e i direttori di alcune delle scuole di design più prestigiose del mondo con la tavola rotonda Design “Done vai?” moderata da Annalisa Rosso; due Tavole rotonde curate da Jacopo Acciaro / Voltaire Lighting Design; installazione site-specific di Maurizio Nannucci, tra i più potenti interpreti della luce artificiale nell’arte contemporanea. Ci sono poi la libreria specializzata in design, arte e illustrazione, progettata da Formafantasma a cura di Corraini Editori, un bistrot e un ristorante fine dining, progettati da Piero Lissoni in armonico accordo con il concept dello spazio della biennale Euroluce. Le mostre saranno accessibili durante la regolare apertura della manifestazione mentre i talk curati da Annalisa Rosso si svolgeranno da mercoledì 19 a sabato 22 dalle ore 11.00 alle 13.00 e saranno visibili in streaming. Gaetano Pesce sarà presente nella giornata di martedì 18 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Salone del Mobile di Milano. Foto di Luca Quagliato

Gli espositori marchigiani

Numerose le aziende marchigiane che esporranno con le loro proposte di arredamento, complementi d’arredo, e di illuminazione.

Al Salone Internazionale del Mobile, ci sono gli arredamenti di pregio della Cantori (Camerano), i mobili classici Made in Italy della Arredoclassic (Montecchio di Vallefoglia), i divani e le poltrone di Domingo Salotti (Pesaro), gli arredi di design della Tonelli Design, di DV Home collection di Pesaro, di Mobilpiù Luxury (Vallefoglia), e la Fulgini Contract (Montecchio di Vallefoglia) che fornisce servizi di interior design in ogni parte del mondo. E poi, ancora, le aziende Rosa Splendiani (Mogliano) che produce mobili per interno ed esterno, la Damiano Latini (Montecorsaro) specializzata nella progettazione e realizzazione di complementi d’arredo e sottopensili da cucina, la Fiam Italia (Tavullia) azienda leader nella curvatura del vetro, Malerba (Mombaroccio), la IFI spa (Tavullia) che produce arredi per gelateria, pasticceria, bar e ristoranti, la Arcahorn (Recanati) specializzata nella lavorazione del corno di Zebù, la Former In Italia (Gallo di Petriano) per gli arredi casa e concract, Vesta (Castelfidardo) azienda specializzata in accessori per la casa e complementi d’arredo in plexiglass, la DFN (Fano) che realizza arredamento outdoor.

Nell’area di Euroluce espongono la Tooy srl (Amandola), Karman srl (Fossombrone), e Blackout (Corridonia), con lampade di design e originali soluzioni di arredo luce.

Nell’area S.Project c’è la Dooor srl (Fano): per la prima volta al Salone del Mobile e per la quarta volta al Fuorisalone, l’azienda marchigiana movimenta la Milano Design Week con i motivi ondulati e la natura cinetica delle sue porte tessili. Gli appuntamenti sono in Fiera Milano a Rho (Dooor booth), in via Tortona 31 (Terra – Inspired by Earth @Archiproducts Milano), e in Via Borromeo 41 (Gianfranco Frattini: ieri, oggi, domani @Palazzo Arese Borromeo.

Dooor Karman Elica

Nell’area Eurocucina, c’è il Gruppo Lube di Treia con i brand Cucine Lube e con Creo Kitchens, per presentare gli ultimi modelli dall’anima green ed eco-sostenibile. La pesarese Ernestomeda, per il segmento di design di alto profilo, si propone sia qui che che alla Milano Design Week per presentare le sue novità presso il rinnovato showroom di via Larga 9: in anteprima assoluta, porta HiD™, sistema brevettato per cotture a induzione sotto-piano messo a punto in collaborazione con Fenix. Dal pesarese, ancora, c’è Moretti Group con Moretti Cucine. Made in Fano sono le cucine di Officine Fanesi. Per il settore cappe, in Eurocucine, c’è Elica con uno stand di oltre 700 mq dove esporrà le ultime novità legate alla linea NikolaTesla. Da Fabriano ci sono poi la Airforce, con le sue cappe da cucina, piani cottura ad induzione e piani aspiranti, e Esistyle con i suoi innovativi prodotti di aspirazione domestica e professionale. Espone anche la pesarese ArredoCAD Designer, di Dinamica srl, il software di progettazione 3D per ideare, renderizzare e presentare ai clienti qualsiasi progetto di arredo e architettura in altissima qualità.

Altre aziende prenderanno parte al Fuorisalone come IGuzzini Illuminazione di Recanati con l’evento “Living vibes” A Blindarte in via Palermo 11, e con “Giuseppe Zanotti meets Guzzini” moda e gioielli illuminazione party presso la Boutique Giuseppe Zanotti in Via Montenapoleone 8. La Scavolini partecipa, sempre al Fuorisalone, con “Diesel Get Together Kitchen” e “Diesel Misfits Bathroom”, i progetti di cucina e di bagno realizzati dall’azienda di Pesaro in collaborazione con Diesel Living.