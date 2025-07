Marche, Ricci punta sul verde: «1,5 milioni di alberi per il clima»

PESARO – Caldo torrido, la ricetta del candidato alla Regione Matteo Ricci: «Pianteremo 1.5 milioni di alberi perché abbiamo bisogno dell’ombra, un elemento fondamentale per contrastare il cambiamento climatico. Per questo abbiamo deciso che, nei prossimi anni, in accordo con i Comuni, pianteremo un albero per ogni cittadino marchigiano. Dobbiamo farlo per controbattere al riscaldamento globale e, attraverso l’ombra, ridurre di 2º C la temperatura delle città.

Del resto ce ne rendiamo conto in questi giorni con il caldo torrido estivo, è innegabile che il cambiamento climatico sia molto più veloce di quanto immaginavamo. Abbiamo quindi bisogno di ripensare le città marchigiane, da un lato dovranno essere sempre più ‘città spugna’ per trattenere l’acqua che cade, dall’altro come città capaci di investire nell’ombra che sarà sempre più fondamentale per la qualità della vita. Per questo dobbiamo cambiare, per questo servono scelte green per la nostra regione, per questo serve un cambio di Marche».