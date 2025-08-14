Marche, residenze protette anziani e demenze. L’allarme del Gruppo Solidarietà: «Aumenti dal 21% ad oltre il 60%»

L’osservatorio: «Le rette a carico delle 5mila persone che vivono nelle residenze protette passano dalla quota base di 33 euro a 40.57 (+21%) e 54,48 (62,6%) a meno che i gestori non scelgano autonomamente di abbassarle. Gli effetti si faranno presto sentire»

JESI – Residenze protette anziani e demenze, dal 1° luglio aumenti delle rette a carico dei 5mila utenti che vanno dal 21% al 62,6%. Ad evidenziarlo è l’osservatorio sul sociale del Gruppo Solidarietà della Vallesina che evidenzia: «Le rette a carico delle 5.000 persone che vivono nelle residenze protette dal 1° luglio 2025 passano dalla quota base di 33 euro a 40.57 (+21%) e 54,48 (62,6%) a meno che i gestori non scelgano autonomamente di abbassarle. Quota che può essere aumentata di un ulteriore 75%. Nelle residenze anziani non autosufficienti la tariffa giornaliera potrà arrivare a 70,42 euro, a 95,34 in quelle per persone con demenza».

Sottolinea l’osservatorio: «Gli effetti si faranno presto sentire su migliaia di persone. D’altra parte con proteste inesistenti da parte chi (associazioni di rappresentanza e organizzazioni sindacali) avrebbe dovuto tutelare i residenti, l’esito era facilmente immaginabile».

Afferma il Gruppo Solidarietà: «La Regione Marche ha approvato in via definitiva le nuove tariffe delle residenze protette anziani e demenze. Si tratta di circa 5.000 posti in regime di convenzione. Dopo il passaggio in Commissione, nell’approvazione definitiva è stata tolta la sola parte che stabiliva l’automatica riduzione della quota sanitaria se non vi fosse stato il corrispondente aumento di quella sociale (se abbassavano le tariffe i gestori perdevano il contributo sanitario regionale). Per il resto rimangono immutate tutte le altre disposizioni. La quota utente /Comune aumenta del 21,2% nelle residenze per anziani non autosufficienti e del 62,6 in quelle per persone con demenza. Sono inoltre consentiti, a partire da questa cifra, aumenti ulteriori che possono arrivare al 75%. In totale: fino a 70,42 euro (anziani non autosufficienti); 95,34 euro (persone con demenza). La precedente regolamentazione, non rispettata da diversi enti gestori, fissava la quota base utente a 33 euro aumentabile ad un massimo di 49,50 euro giorno».

Conclude l’analisi l’osservatorio: «Il contributo a sostegno delle rette previsto dal prossimo anno e per l’anno successivo come abbiamo già avuto modo di evidenziare riguarderà non più di 1.600 persone, il 15,5% dei potenziali beneficiari che la regione Marche aveva indicato (in tutte le residenze per anziani) in 10.314.A delibera approvata, sarà necessario approfondire se vi siano, come riteniamo, anche profili di illegittimità (a partire dalla possibilità di aumento delle rette fino al 75%) e del caso impugnare il provvedimento».