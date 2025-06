Nelle Marche ci si sposa sempre meno, Orazi dell'Univpm: «Fenomeno consolidato»

Nel confronto con i paesi dell’UE, l’Italia è il paese con il quoziente di nuzialità più basso. Lo rileva l'Istat in 'Noi Italia-100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo'

Le Marche sono tra le regioni italiane con il quoziente di nuzialità più basso. Lo rileva l’Istat nell’edizione 2025 del rapporto ‘Noi Italia-100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo’. Nel 2023, in Italia, i matrimoni celebrati sono stati 184.207. Dopo la ripresa avvenuta nel 2022, il numero di celebrazioni è tornato di nuovo a diminuire (- 2,6% rispetto all’anno precedente). Il quoziente di nuzialità, pari a 3,1 per mille abitanti, è tornato al valore registrato nel 2021. Nel 2023, rispetto all’anno precedente, il calo del quoziente di nuzialità rispecchia una diminuzione generale su tutto il territorio nazionale; solo in Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria rimane pressoché costante.

Le regioni con il quoziente più alto sono la Provincia Autonoma di Bolzano (4,1 per mille), Sicilia (3,7 per mille), Campania (3,6 per mille) e Calabria (3,5 per mille), mentre i più bassi si registrano in Sardegna (2,6 per mille), Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Marche (tutte con un valore pari al 2,8 per mille). Nel confronto con i paesi dell’UE, l’Italia è il paese con il quoziente di nuzialità più basso.

L’altro dato che emerge dalla statistica è che nel 2023 nelle Marche l’1,0 per cento della popolazione residente si trovava in condizione di grave deprivazione materiale e sociale (oltre 15 mila individui). Dal punto di vista residenziale le Marche sono tra le regioni con variazioni tendenziali positive sia in termine di superficie utile abitabile sia di abitazioni, mentre si collocano tra le regioni che registrano i valori più bassi (16,9) in termini di quantità di energia elettrica pro capite prodotta.

«I dati sulla nuzialità mostrano un trend ormai consolidato – spiega il sociologo dei processi economici dell’Univpm Francesco Orazi -: ci si sposa sempre di meno e il rapporto tra matrimoni e divorzi è quasi in equilibrio. La flessione del dato sulla nuzialità è correlata ad una trasformazione culturale radicale di lungo periodo che riguarda il modo di stare insieme delle persone: oggi il matrimonio viene visto comeun vincolo più forte rispetto alla convivenza, inoltre, l’aspetto ‘contrattualistico’» di questo genere di unione «disincentiva il matrimonio, visto come una unione più impegnativa economicamente e socialmente, rispetto alla convivenza che consente di gestire la relazione in maniera meno vincolante».

L’esperto ricorda il cambiamento portato nel nostro Paese dal referendum sul divorzio che si tenne il 12 e 13 maggio del 1974, che «ha in qualche modo liberato il concetto di amore. Oggi le persone quando non vanno più d’accordo si lasciano, questo da un lato rappresenta anche un elemento di criticitàperché incide anche sulla natalità, i cui livelli oggi sono ai minimi storici». L’impoverimento delle famiglie marchigiane, secondo il professor Orazi, rientra «in una dinamica di deindustrializzazione che va avanti dal 2008. Un fenomeno di lunghissimo periodo che deriva da fattori strutturali» conclude.