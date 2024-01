Aria di primavera, arriva l’Anticiclone Africano: sulla costa marchigiana temperature fino a 18 gradi

ANCONA – Temperature in salita a causa dell’espansione sull’Italia dell’Anticiclone africano. A dirlo è il meteorologo dell’Università Politecnica delle Marche, Giorgio Passerini, docente di Fisica Tecnica Ambientale. «Avremo due o tre giorni in cui le temperature potranno raggiungere anche i 10 gradi sopra le medie stagionali – dice Passerini – e sulla costa potranno raggiungere anche i 16-18 gradi».

Dalla giornata di sabato le temperature si stabilizzeranno e anche se di giorno farà più caldo rispetto ai valori stagionali, di notte le temperature saranno in linea con quelle della media climatica. Un quadro che potrebbe perdurare fino a fine mese. Il meteorologo segnala «il fenomeno dell’inversione termica come evento anomalo: lo zero termico salirà fino a 3.500-4mila metri e farà più caldo in quota rispetto al suolo. Difficilmente vedremo la neve sulle vette dell’Appennino marchigiano».

Il quadro di caldo fuori stagione e soprattutto l’assenza di precipitazioni aprono al rischio di «una crisi idrica» nelle Marche «anche perché nei prossimi 15 giorni non si prevedono precipitazioni». Il meteorologo spiega che le temperature elevate porteranno a nebbie e al ristagno al suolo delle polveri sottili. Febbraio potrebbe vedere una situazione quasi fotocopia.