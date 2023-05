Maltempo, prorogata l’allerta meteo sulle Marche. In 48 ore caduta la pioggia di due mesi

ANCONA – Prorogata anche per il pomeriggio di oggi e per la giornata di domani – 19 maggio -, l’allerta meteo sulle Marche. L’avviso è giallo per criticità idrogeologica che interesserà tutto il territorio regionale fino alle 24 di domani. La situazione oggi – 18 maggio – è in miglioramento e su alcune zone delle Marche è tornato a fare capolino il sole, ma le nuvole non mancano e per il fine settimana è previsto un nuovo peggioramento che porterà ancora piogge.

Flussi sud-occidentali, attivati dall’avvicinamento di una depressione attualmente sulla Penisola iberica, favoriranno ancora precipitazioni sulle Marche, per le giornate di venerdì e sabato, poi da domenica è atteso un miglioramento. Intanto però resta l’allerta gialla per rischio idrogeologico a causa delle abbondanti piogge che si sono riversate su tutte le Marche facendo salire il livello dei fiumi, sorvegliati speciali.

Il Musone carico di Acqua tra Marcelli e Porto Recanati

L’allerta meteo è stata prorogata «perché le piogge scese tra martedì e mercoledì possono causare movimenti franosi in un territorio molto saturo di acqua» spiega il meteorologo della Protezione civile Francesco Iocca. «Nelle 48 otre di allerta arancione, martedì e mercoledì» spiega il meteorologo, sono caduti mediamente «100 millimetri» di pioggia, «un quantitativo caduto, sulle zone collinari e costiere, nei due mesi precedenti (marzo e aprile), mentre sulle zone montane nel mese scorso».

«Oggi i fenomeni sono quasi assenti – dice – e domani si potranno avere precipitazioni nella fascia alto collinare e montana della regione, con brevi rovesci. Per la giornata di sabato si potranno avere precipitazioni diffuse sul territorio, che nelle zone interne potranno dare luogo a temporali. Nella mattinata di domenica sono previsti fenomeni residui poi a partire dal pomeriggio ci saranno schiarite».

I vigili del fuoco hanno eseguito più di 400 interventi nelle Marche nelle ultime quarantott’ore, le maggiori criticità nel Fermano a causa di smottamenti. Ieri fino a tarda sera squadre sono state impegnate nell’evacuazione di una struttura ricettiva a Gualdo, nel Maceratese, interessata da una frana. 150 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso con 50 automezzi.

L’assessore regionale con delega alla Protezione civile Stefano Aguzzi spiega «da una fase di emergenza – ha sottolineato Aguzzi – passiamo ad una fase di rendicontazione anche se resta alta l’attenzione soprattutto nelle zone più a rischio di smottamenti. I danni sono ingenti e diffusi e il ripristino del territorio sarà impegnativo anche dal punto di vista economico, ma siamo al lavoro su tutta la filiera istituzionale per affrontare la situazione con tutti i mezzi possibili a nostra disposizione».