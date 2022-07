Le precipitazioni potranno assumere carattere intenso localmente. Le temperature scenderanno di 4-5 gradi. Fenomeni in esaurimento già dal pomeriggio di domani

ANCONA – È nuova allerta meteo per temporali in arrivo sulle Marche. L’avviso diramato dalla Protezione civile regionale ha validità dalle 21 di questa sera alle 24 di domani 30 luglio, ma i fenomeni sono previsti in esaurimento già dal pomeriggio di domani.

«Sull’Italia sta transitando una saccatura proveniente da ovest che inizierà a dare i suoi primi effetti nella serata di oggi – spiega il meteorologo della Protezione civile Francesco Boccanera – e associata a questa saccatura ci sarà l’arrivo di aria fredda da nord che favorirà la formazione di temporali che localmente potranno essere intensi soprattutto a partire dalla serata di oggi».

Le precipitazioni temporalesche interesseranno sia l’entroterra che la costa: nella giornata di domani «i temporali dovrebbero scendere da nord verso sud, toccando tutta la regione – spiega il meteorologo – e potranno assumere localmente anche carattere intenso. Fenomeni sparsi proseguiranno anche nel pomeriggio di domani al centro-sud, per esaurirsi nella serata».

Le temperature «scenderanno di 4-5 gradi» prosegue e per la giornata di domenica è previsto una giornata all’insegna della stabilità, con cielo poco nuvoloso. Nelle zone interne potrà verificarsi qualche addensamento pomeridiano ma senza fenomeni associati. La ventilazione si manterrà dai quadranti orientali e questo farà si che le temperature domenica aumentino un po’».