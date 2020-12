Marche, il primo bilancio della Giunta Acquaroli: più di 4 miliardi per famiglie, fragilità e imprese

Illustrate risorse e interventi che saranno messi in campo. Fra le riforme operative previste l'istituzione di una Agenzia per Turismo e Internazionalizzazione, la trasformazione della Svim e l'attivazione della Zona Economica Speciale

ANCONA – Più di 4 miliardi di euro di risorse per famiglie, fragilità e imprese. È il cuore del primo bilancio della Giunta Acquaroli della Regione Marche e vede fra le linee strutturali l’istituzione di una Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione, la trasformazione della Svim in Sviluppo Europa Marche, l’avvio della procedura per l’attivazione della Zes (Zona economica speciale) Marche, la creazione dell’Albergo diffuso e del Commercio diffuso. La Giunta ha illustrato il Documento di Economia e Finanza regionale (Defr) e il Bilancio di previsione regionale 2021-2023 nel corso di una conferenza che si è tenuta a Palazzo Raffaello nel pomeriggio di oggi.

L’impianto di base della manovra economica regionale vede per la precisione 4.190.471.866,63 di risorse complessive, 3.239.237.312,51 dei quali per la Sanità e 951.234.554,12 per altri interventi. Sarà un bilancio in due fasi, come è stato spiegato nel corso della conferenza stampa a Palazzo Raffaello, alla quale ha preso parte la Giunta al completo: erano presenti il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore Guido Castelli, l’assessore alle Attività produttive Mirco Carloni, l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi, l’assessore alla cultura Giorgia Latini, l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli.

Famiglia, fragilità, imprese, turismo, eccellenze, internazionalizzazione, micro credito, occupazione, ristori, innovazione, digitalizzazione, i settori di intervento.

La Giunta ha attivato la “due diligence” e la spending review in ogni settore del bilancio regionale, con un occhio particolare alle aziende e società partecipate. Il governatore Acquaroli nel suo intervento ha affermato che occorre «disegnare le condizioni per rendere la regione nuovamente protagonista» e ha aggiunto che politica e istituzioni «hanno il dovere di guardare avanti». Un bilancio che punta allo «sviluppo importante e alla sostenibilità», al potenziamento dei servizi, all’attenzione verso imprese, famiglie e fragilità, ma che intende anche portare a semplificazione e sburocratizzazione. Acquaroli ha dichiarato che la Svim (Sviluppo Marche) dovrà avere un ruolo «fortemente formativo e europeista per portare le politiche europee nelle Marche»: «Immaginiamo un organismo che possa ridare un punto di riferimento alle parti sociali per confronto, crescita ed evoluzione».

Il presidente ha preannunciato la creazione di una Agenzia per il Turismo e per l’Internazionalizzazione. Un settore, il turismo, la cui delega è in mano al governatore, che lo ha definito «strategico» e per il quale ha sottolineato la necessità di coinvolgere in maniera integrata cultura, spettacolo, economia balneare, sciovie, agricoltura, commercio, artigianato, nell’ambito dell’agenzia «che sappia mettere a circuito tutte le potenzialità della Regione» con gli outlet dei marchi presenti sul territorio, per «lo sviluppo dei settori rimasti marginali».

Il governatore ha parlato di «una grande operazione di internazionalizzazione» di digitalizzazione e innovazione nel quale «le imprese interagiscono, crescono, dialogano e cercano di innescare meccanismi per essere competitivi». Fondamentale poi per il presidente la creazione dell’Albergo diffuso e del Commercio diffuso, che ha definito «misure concrete con risorse concrete in cui crediamo tanto» per rilanciare il territorio. Altro elemento cruciale, su cui la Regione intende agire, è il credito: secondo Acquaroli «è importante guardare alla liquidità come strumento di crescita economia».

(Servizio in aggiornamento)