Elezioni politiche nelle Marche e rimpasto Giunta regionale, ecco i papabili sostituti degli assessori uscenti

ANCONA – Carlo Ciccioli, Daniela Tisi e Andrea Maria Antonini. Sono questi i papabili successori dei tre assessori regionali pronti a volare a Roma dopo l’elezione alle politiche: Guido Castelli (FdI) eletto al Senato, Mirco Carloni e Giorgia Latini (Lega) eletti alla Camera.

Stando ad alcune indiscrezioni, Carlo Ciccioli, attuale capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, dovrebbe raccogliere le deleghe al Bilancio e Personale del collega di partito Guido Castelli, mentre la Ricostruzione dovrebbe passare in capo al presidente regionale Francesco Acquaroli che andrebbe ad alleggerirsi cedendo a Ciccioli quelle a Porto, Aeroporto e Interporto, per territorialità.

A raccogliere il testimone da Mirco Carloni sarebbe il collega di partito, l’ascolano Andrea Maria Antonini (Lega) che assumerebbe le deleghe economiche, mentre a raccogliere quelle di Pesca e Caccia potrebbe essere l’assessore in quota Forza Italia Stefano Aguzzi, che detiene le deleghe ad Ambiente e Protezione Civile, oltre che al Lavoro. Insomma aggiustature sia per territorialità che sulla base delle altre deleghe degli assessori in giunta.

Istruzione, Cultura e Pari Opportunità, che attualmente sono in carico a Giorgia Latini, pronta a tornare in Parlamento dopo la parentesi a Palazzo Raffaello, potrebbero andare alla collega leghista del fermano Daniela Tisi. Tra i nomi in ballo ci sarebbe anche quello del deputato leghista Mauro Lucentini, non rieletto nell’ultima competizione delle politiche.