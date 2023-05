Affluenza in calo per le amministrative nelle Marche, dove si vota in 15 Comuni, compreso il capoluogo di regione, Ancona. Alle 12 ha votato il 12,98%, una percentuale più bassa rispetto a quella italiana, 14,21%. L’affluenza è più bassa anche rispetto alle precedenti comunali del 2018, 18,43% quando però si era votato in due giornate. Ad Ancona alle 12 è andato alle urne il 12,32% degli aventi diritto (era il 17,64% nel 2018).

