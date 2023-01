Covid, numeri in calo nelle Marche: 693 nuovi casi, 18 persone in meno assistite negli ospedali. 12 le vittime

L'incidenza è in calo. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva si attesta all’1,3%, in area medica al 7,8%. 80 i ricoverati negli ospedali

ANCONA – Continuano a calare i numeri della pandemia nelle Marche. In base all’ultimo report settimanale del Servizio sanitario regionale, emerge che negli ultimi sette giorni sono stati individuati 693 nuovi casi di infezioni da Covid-19 a fronte di 2.804 tamponi processati nel percorso diagnostico e si sono registrate 12 nuove vittime correlate al virus.

Il tasso di positività si attesta al 27,7%, inferiore rispetto al 32,3% della settimana precedente, quando erano stati rilevati 1.203 casi. Scende per l’ottava settimana consecutiva l’incidenza cumulativa su 100mila abitanti che passa da 77,99 a 46,08.

Negli ospedali scende il numero delle persone assistite, affette dal virus Sars-Cov-2. Complessivamente sono 80 (i ricoverati, 18 in meno, mentre nei pronto soccorso ci sono 15 pazienti positivi (come la settimana scorsa). Nelle terapie intensive sono i 3 pazienti, +1 rispetto a venerdì scorso e il tasso di occupazione dei posti letto si attesta all’1,3%.

Nelle aree semi intensive restano ancora 4 pazienti (come venerdì scorso), mentre nei reparti non intensivi sono ricoverate 73 persone, 19 in meno rispetto a sette giorni fa. L’occupazione dei posti letto in area medica scende e si attesta al 7,8%. Nell’ultima settimana sono state registrate anche 12 vittime correlate al Covid-19, un numero che fa salire il bilancio dall’inizio della pandemia a 4.353 morti.