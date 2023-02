Covid, incidenza e ricoveri in calo: 17 le vittime in una settimana

ANCONA – Incidenza e ricoveri Covid in calo nelle Marche. Nell’ultima settimana sono 583 i nuovi casi positivi rilevati e 17 le vittime. I casi positivi sono stati individuati a fronte di 2.553 tamponi processati nel percorso diagnostico. Il tasso di positività scende al 22,8%, mentre un a settima fa era al 26,9% quando erano stati rilevati 799 casi.

L’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è tornata a scendere, dopo una sola settimana di crescita, e passa da 55,13 a 38,76 casi. Negli ospedali scende il numero dei ricoverati affetti dal virus: sono complessivamente 51, -6 in una settimana, gli assistiti nei nosocomi delle Marche, mentre nei pronto soccorso sono presenti 4 persone, un dato invariato rispetto a sette giorni fa.

Nelle terapie intensive della regione resta un solo paziente ricoverato, come venerdì scorso, e il tasso di occupazione dei posti letto è allo 0,4%. Dato invariato rispetto alla settimana scorso anche nelle aree di semi intensiva dove restano 4 pazienti ricoverati.

In calo il numero dei degenti nei reparti non intensivi, dove restano 46 persone ricoverate, -6 rispetto a sette giorni fa. L’occupazione dei posti letto in area medica si attesta al 5,1%. Nell’ultima settimana sono state registrate 17 vittime correlate al Covid-19 e il bilancio dall’inizio della pandemia è di 4.375 morti.