Covid, casi e ricoveri in crescita. Eris la variante predominante

ANCONA – Tornano a salire i nuovi casi di Covid-19. Nell’ultima settimana in Italia i casi sono aumenti del 28,1% rispetto alla scorsa settimana per un totale di 34.319 nuove infezioni. Anche nelle Marche si assiste a un aumento e i casi registrati nell’ultima settimana sono 754, che fanno salire l’incidenza a 36,64 casi su 100mila abitanti.

In risalita anche l’occupazione dei posti letto negli ospedali, così come l’indice Rt che raggiunge lo 0,93, restando ancora sotto la soglia epidemica di 1. Nelle Marche le persone assistite sono 138 la maggior parte nei reparti non intensivi (137) e 1 in terapia intensiva. Tre pazienti con Covid-19 si trovano nei pronto soccorso.

Il Ministero della Salute ha lanciato un appello alle Regioni a spingere sull’acceleratore delle vaccinazioni anti-Covid che ancora non decollano. Nel Paese la copertura vaccinale degli over 60 è del 3,12%. Le Regioni che hanno raggiunto i tassi di vaccinazione degli over 60 più alti sono la Valle d’Aosta (8%), la Toscana (7,6%), l’Emilia Romagna (7%) e la Lombardia (6%); le ultime sono Abruzzo (0%), Basilicata (0,011%) e Sicilia (0,046%).

Tra le fasce di età, la più colpita dai nuovi contagi è quella degli over 90 (132 casi ogni 100 mila), fascia nella quale si registra il maggior numero di decessi (44 ogni 100mila). La variante del virus predominante è ancora la cosiddetta Eris, responsabile di circa la metà dei contagi.