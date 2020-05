ANCONA – Potrà ripartire dal 5 maggio l’attività di toelettatura degli animali da compagnia; saranno consentiti gli spostamenti in moto all’interno della regione, la manutenzione dei camper ed è via libera alle attività artigianali dove al lavoro c’è solo una persona. È quanto prevedono i due decreti siglati nel pomeriggio del 4 maggio dal presidente regionale Luca Ceriscioli. Un disco verde condizionato ovviamente al rispetto delle misure di sicurezza previste per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Potranno dunque riprendere la loro attività gli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, «purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale» precisa la Regione Marche in una nota.

Via libera anche a tutte quelle attività artigianali, iscritte all’albo, che lavorano in modalità non aperta al pubblico dove presta servizio una sola persona, il titolare, un dipendente o un collaboratore familiare. La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente, inoltre la ripresa dell’attività è consentita solo dopo accurata sanificazione dei locali e dello stesso laboratorio.

Se prestano attività più persone queste sono obbligate a rispettare il distanziamento sociale dei posti di lavoro e ad indossare mascherina e guanti. «La sanificazione dovrà avvenire con cadenza giornaliera – si legge nella nota – . La consegna delle forniture e la consegna dei prodotti dovrà avvenire, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e dei documenti di trasporto».

È via libera anche alla raccolta di funghi e asparagi selvatici, oltre che agli spostamenti in moto, scooter e motorino all’interno del territorio regionale, con due persone a bordo (solo se conviventi). I decreti consentono la manutenzione dei camper, ma non l’attività ludico ricreativa come ad esempio «picnic, barbecue etc».

Inoltre il presidente Ceriscioli ha siglato anche una ordinanza che stabilisce che gli spostamenti individuali nel territorio della Repubblica di San Marino vanno «assimilati a quelli della Regione Marche». L’ordinanza entra in vigore alle ore 00 del 5 maggio 2020. Quindi i marchigiani potranno spostarsi verso il territorio di San Marino come se lo spostamento fosse avvenuto all’interno del territorio regionale.